'Erdoğan seçimi kaybedeceğini görüyor'

Gazeteci Mehmet Tezkan, "Erdoğan seçimi kaybedeceğini, Saray ise seçimi kaybettiklerini görüyor. Hamlelerini buna göre yapıyorlar, oyun planlarını buna göre kuruyorlar" görüşünü dile getirdi.

'Erdoğan seçimi kaybedeceğini görüyor'

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki aydan az bir süre kala iktidar kanadınca atılan adımları değerlendirdi. 

Psikolojik üstünlüğün tamamen muhalefette olduğunu, iktidarda ise dağınıklık yaşandığını dile getiren Tezkan, "Bu haldeki hükümetin seçim kazanması beklenir mi? Bu haldeki hükümetin seçim kazanması mucize olmaz mı? Seçmen faturayı hükümete kesmez mi? Keser" ifadesini kullandı. 

Gazetecinin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Erdoğan seçimi kaybedeceğini, Saray ise seçimi kaybettiklerini görüyor. Hamlelerini buna göre
yapıyorlar, oyun planlarını buna göre kuruyorlar. 

4+1 koalisyonun (AKP/MHP/BBP/Y. Refah+ Hüda Par) asbabı mucibesi bu. Psikolojik üstünlük tamamen muhalefette. İktidar darmadağınık. Ekonomik kriz bellerini bükmüştü.
Hayat pahalılığıyla başa çıkamamaları moralleri bozmuştu. AKP’li milletvekilleri çarşı pazara çıkamaz
hale getirmişti.

Deprem son darbeyi vurdu. Kurumların tel tel döküldüğü, kurumlar liyakatli kişilerle değil AKP kartvizitiyle doldurulduğu, iş yapamaz durumda olduğu ortaya çıktı. AFAD yetersiz kaldı, aciz kaldı. Kızılay çadır satmakla meşgul oldu. Asker devreye sokulmadı…

'ÖLÜMÜ BEKLEYENLERE SELALARINI DİNLETMEK AKP'YE NASİP OLDU'

Enkaz altında kalanlar 48 saat kaderine terk edildi. İnsanlar enkaz altında donarak öldü.
İnsanlar kurtarılmayı beklerken Diyanet camilerden sela okuttu. Binlerce insan kendileri için okunan
selayı dinledi.

İslam tarihinde eşi benzeri yoktur. Ölümü bekleyenlere selalarını dinletmek AKP’ye nasip oldu.
Bu kadar çaresiz kaldılar. İktidar o kadar dağıldı ki. Hatay’daki temel atma töreninde olanları gördünüz. Hastane temeli diye toprağın üzerine demir ağ sermişler yalandan üzerine beton döktüler. Erdoğan’da kürsüden deniz kumu değil diye anons yaparak övündü. Töreni TV’den izleyenler gerçekten temel atılıyor sandı.

Rezalet ortaya çıkınca temeli kaçırdılar, sembolikti dediler. Aslında sembolik hale gelen tüm organlarıyla iktidardı! Bu haldeki hükümetin seçim kazanması beklenir mi? Bu haldeki hükümetin seçim kazanması mucize olmaz mı? Seçmen faturayı hükümete kesmez mi? Keser… Hem de ne keser. (...)"

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