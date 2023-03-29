Yalı Partisi'nin ev sahibi, toplantıyı inkar etti: AKP'den önce de zengindim, Muharrem İnce'ye oy verdim

İş insanı Hasan Dağcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığını engellemek için Beykoz'daki yalısında toplantı yapıldığına dair iddiayı inkar etti. AKP döneminde zenginleşmediğini ve 2018'de ana muhalefetin adayı Muharrem İnce'ye oy verdiğini kaydetti.

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Yalı Partisi'nin ev sahibi, toplantıyı inkar etti: AKP'den önce de zengindim, Muharrem İnce'ye oy verdim

Kamudan aldığı büyük ihalelerle tanınan iş insanı Hasan Dağcı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığını engellemek için kendisine ait bir evde yapıldığı ileri sürülen 'yalı partisiyle' ilgili soruları yanıtladı. 

Gazeteci Barış Terkoğlu, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısında Beykoz'da Dağcı'ya ait yalıda bir toplantı yapıldığını, söz konusu 'buluşmaya' AKP'ye yakın isimlerin katıldığını ileri sürmüştü. İddiaya göre buradaki iş insanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi durumunda nasıl yumuşak bir geçiş yapacaklarını planladı. 

Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuşan Dağcı, Erdoğan'la 17 yıldır hiç görüşmediklerini, bunun nedeninin ise kendisinin yaşam tarzı olduğunu ileri sürdü. 

 'AKP'YLE ZENGİN OLMADIM'

Dağcı, AKP döneminde aldığı milyon dolarlık ihalelere dair soru üzerine ise "Ben AKP’den önce de zengindim. Param vardı, arabalarım vardı. AKP’yle zengin olmadım" ifadesini kullandı. 

MUHARREM İNCE'YE OY VERMİŞ

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olmaması için çaba sarf ettikleri yönündeki iddiayla ilgili de konuşan Dağcı, "Ben Muharrem İnce’ye oy verdim. Ama belediye seçimlerinde ne İmamoğlu'na ne de Binali Yıldırım'a oy verdim. Ben eskiden Refah Partiliydim. Sonrasında Ecevitçi oldum" diye konuştu.

Evinde yapılan toplantıyı ise inkar etti.

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