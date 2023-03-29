HÜDA PAR'lı şahıstan kan donduran ifadeler: Kılıçdaroğlu kimdir? Akşener kimdir? Onlara söyle hepsinin kafasını keseceğiz

Türkiye’de 14 Mayıs seçimlerine günler kala ittifaklar son halini aldı. HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’na katılarak, seçimlere AKP listelerinden girecek olması kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

Bir sokak röportajında konuşan HÜDA PAR’lı olduğunu söyleyen kişin kullandığı ifadeler dinleyenlerin kanını dondurdu.

Sen Konuş isimli Youtube kanalına konuşan şahıs, “Biz cihata hazırız, bu dini, bu devleti kimseye yedirmeyiz. Onlara söyle hepsinin kafalarını keseceğiz” ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’e, “Yahudi” ve “Ermeni” diyen HÜDA PAR’lı, şunları söyledi:

"Biz cihata hazırız. Biz bu dini, bu devleti kimseye yedirmeyiz. Kılıçdaroğlu kimdir? Akşener kimdir? Bunlar hepsi yahudi tohumlarıdır, Ermeni tohumlarıdır. Onlara söyle hepsinin kafalarını keseceğiz."

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

HÜDA PAR’lı şahsın ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekerken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik de ilgili videoya ilişkin bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından videoyu alıntılayan Çelik, “Derhal gereğini yapıyoruz” dedi.

Çelik şunları söyledi:

"Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız!..."

Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz.



En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun!



Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız!... https://t.co/6jJd3NhhcR — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) March 29, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem