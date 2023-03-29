HÜDA PAR'ın parti programı: Karma eğitimden vazgeçilmeli, kadının önceliği evi olmalı

Seçime AKP listesinden girecek olan HÜDA PAR'ın parti programı tartışma yarattı. Programda “Karma eğitimden vazgeçilmeli. Kadın için öncelik evi olmalı” denildi.

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HÜDA PAR'ın parti programı: Karma eğitimden vazgeçilmeli, kadının önceliği evi olmalı

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklayan ve seçimlere AK Parti listesinden girecek olan HÜDA PAR’ın parti programındaki gerici görüşler bir kez daha gündeme geldi.

T24'ün aktardığına göre seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyen, Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen HÜDA PAR’ın parti programındaki çağdaşlık dışı görüşleri; laik eğitimi, kadın ve insan haklarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısını hedef alıyor.

Parti programındaki tartışma yaratan bazı maddeler şöyle:

*Karma eğitimden vazgeçilmeli: "Zorunlu karma eğitimden vazgeçilmeli, isteyen aileler çocuklarını yüksek öğrenim dâhil eğitimin her kademesinde erkek veya kız okullarında okutabilmelidir."

*Kadın için öncelik evi olmalı: "Kadın ile erkek arasında çalışma hakkı noktasında bir ayırım yoktur. Ancak erkek ve kadının gerek ailedeki gerekse toplumdaki konumları ve fizyolojik özellikleri dikkate alındığında, konum ve özelliklerine uygun iş sahalarının bulunması gerekir. Bunun yanında geçim yükümlülüğünü erkeğin yüklenmesi, kadın için çalışmada tabii önceliğin evi olması gerektiğine inanmaktayız."

*Zina suç olarak tanımlanmalı: "Toplumun ve neslin selameti için seküler anlayışın dayatmalarının sonucu suç olmaktan çıkarılan zina, yeniden suç olarak tanımlanmalıdır. Çünkü zinanın yasaklanması kişinin nesil emniyetini korumaya yönelik bir insan hakkıdır.

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