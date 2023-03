TİP'ten milletvekili adayı olan Mısra Öz: Mücadele beni hayatta tutan bir güç

Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Milletvekili adayı olan Çorlu Tren Katliamında oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden, Mısra Öz, Halk TV ekranlarında yayımlanan “İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah” programına konuk oldu.

Programda adaylık sürecine ve 5 yıldır sürdürdüğü adalet mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulunan Öz, “Adaylık teklifiyle birlikte mücadeleyi, dayanışmayı, birlikte olmayı çok seven bir toplumumuz olduğunu gördüm. Bu hayatta en sevdiğim şey anne olmaktı. Oğuz Arda’nın annesi olmayı çok sevdim. Benim elimden bunu aldıkları için çok öfkeliyim” dedi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 günü seyir halindeki trenin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz’ün geçtiğimiz günlerde 14 Mayıs’taki seçimlerde TİP’ten milletvekili adayı olacağı açıklanmıştı. Yaklaşık 5 senedir Çorlu Aileleriyle birlikte adalet mücadelesini sürdüren Öz, Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya’nın programına katıldı.

Programda TİP’ten aday olma sürecini anlatan Öz, “Çok heyecanlıyım. Mücadelenin içinde farklı bir mücadele boyutuyla devam edeceğim yoluma. Mücadele beni hayatta tutan bir güç” dedi.

Mısra Öz konuşmasını şöyle sürdürdü:

“En başından beri CHP olsun, İYİ Parti olsun, HDP olsun benim ve Çorlu Ailelerinin yanında çok güçlü bir şekilde durdular. Bunun için her birine minnettarım. Fakat şöyle bir durum vardı; bu seçim dönemi çok farklı bir dönem. Herkes kendi tarafında mücadeleyle devam ediyor ve Türkiye İşçi Partisi heyecanıyla ve inadıyla yanıma geldi.

Beni Sera Kadıgil aradı, ‘Seninle görüşmek istiyoruz’ dedi. İstanbul’da Erkan Baş ve Sera Kadıgil ile buluştuk. Benimle birlikte bu yolda beraber olmak istediklerini söylediler. Açıkçası o anda da çok heyecanlandım çünkü kalbim onlarlaydı zaten. Her programlarını ve konuşmalarını çok dikkatle dinliyordum. Onlar da davanın en başından beri yanımdaydılar. Her biri Çorlu Ailelerinin yanındaydı. Mücadeleleri ve siyasette duruşları çok değerliydi.”

‘KİM OLDUĞU BELLİ OLMAYAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN’

Meclis’teki kadın sayısının ve adalet talebinin önemine vurgu yapan Mısra Öz, “Ben buna sadece kendi davam açısından bakmıyorum. Çorlu’da 7’si çocuk 25 insan katledildi. Ankara’da 7 kişi vefat etti. Soma’da 301 madenci… Aladağ’da 10’u çocuk 12 insanımızı kaybettik. Amasra’da 42 kişiyi kaybettik. Bunlarla birlikte en son depremlerde çok büyük kayıplar verdik. Bunların her biri birer dava. Gezi’nin, Ali İsmail’in, Berkin Elvan’ın, Rabia Naz’ın, Çorlu Tren Katliamının, Soma’nın, Amasra’nın, Hendek’in davaları sonuçlanmadı. Ceza almayanlar oldu” diye konuştu.

Öz konuşmasında şunları söyledi:

“Dün akşam Twitter’da bir mesaj vardı. Bir mezar, üzerinde kimsesiz yazıyor, kız çocuğu yazıyor. Deprem bölgesinden… Bana demişler ki ‘Kimsesiz gömülen çocukların da sesi olur musunuz?’ İşte bu sesi oraya taşımak için, yitip giden ve kim olduğu belli olmayan çocuklarımız için, insanlarımız için…”

‘KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI UMUT VERİCİ’

Küçükkaya’nın sorusu üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin de açıklamalarda bulunan Mısra Öz, “Her birimize söz veriyor. Çok kıymetli ve umut verici. Bize vadettiği her şey bu ülkenin gidişatını değiştirecek. Adalette, sağlıkta, eğitimde, kadın haklarında köklü değişikliklere ihtiyacımız var. Ben mücadeleyi seven bir insanım ama gürültüyü seven bir insan değilim. Tartışmayı, bağrışmayı, yıllardır her birimizin bıktığı parmak sallamaları seven bir insan değilim. O nedenle Kemal Kılıçdaroğlu’nu kendi adıma düşündüğümde umut ederek destekliyorum” diye konuştu.

‘OĞUZ ARDA’NIN ANNESİ OLMAYI ÇOK SEVDİM, BUNU ELİMDEN ALDIKLARI İÇİN ÇOK ÖFKELİYİM’

Çorlu Katliamının ardından toplumun büyük bir kısmının hayat mücadelesi içinde olduğundan dolayı yanlarında olamadığını söyleyen Mısra Öz, “Adaylık teklifiyle birlikte bir kez daha anladım ki mücadeleyi, dayanışmayı, birlikte olmayı, sahiplenmeyi çok seven bir toplumumuz var. Bu çok kıymetli” dedi.

Konuşmasına “Oğuz Arda’nın annesi olmayı çok seviyordum. Bunu elimden aldıkları için çok öfkeliyim” diyerek devam eden Öz, şunları söyledi:

“Bu hayatta en sevdiğim şey anne olmak benim. Çok sevdim anne olmayı. Oğuz Arda’nın annesi olmayı çok sevdim. Benim elimden bunu aldıkları için çok öfkeliyim. Kadınların evlatlarından ayrılmamaları gerekiyor.”