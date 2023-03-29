Erdoğan grup toplantısında konuştu: Kumar masası siyasi mevta olacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla geri adım atmayacağız. Yapamazsınız, fabrikası yok dedikleri TOGG önceki gece itibarıyla 177 binin üzerinde ön sipariş aldı" dedi. Erdoğan, "Bayram sevincinden hemen sonra seçim gününe kadar kesintisiz il ziyaretlerimiz başlayacak" diyerek seçim çalışmalarının başlayacağına dikkat çekti.

Erdoğan devamında, “Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Doğalgaz tarifesinde yüzde 20 indirim yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

HEDEFİNDE YİNE MUHALEFET VAR

Millet İttifakı'nı hedef alan Erdoğan, “Bir kumar masası olan birbirlerine pusu kuran kavgadan kaostan hiçbir vaatleri olmayan 7’li koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayıp siyasi mevta olacak” dedi. Erdoğan ayrıca, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin, yardımcılıkların, bakanlıkların, milletvekilliklerinin 'Ne vereyim abime' şeklinde bir işporta tezgahına dönüştürülmesinden rahatsızız. At pazarlığına dönüştürmek pespayeliktir. Terör örgütlerinin koltuklarının altına alan siyaset anlayışını reddediyoruz" diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"Bu yıl belediyelerimizin ve STK'larımızın Ramazan'a mahsus programlarını deprem bölgesinde yoğunlaştırdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Biz de depremin ilk gününden beri, şehirlerimize ve insanlarımızın yanlarına gidiyoruz. Hem kalıcı konutların temelini atıyor hem de iftarda depremzedelerimizle hasbihal ediyoruz.

Ramazan Bayramı'nın ardından seçim gününe kadar il ziyaretleri başlayacak. Sınırlı vakitte en fazla ilimizi ziyaret ederken vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Seçim süreci sebebiyle değişen gündemin, şehirlerin durumunu, destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerinin unutturulmasına izin vermeyeceğiz.

Pazartesi günü TOGG yöneticileri misafirimiz olacak. TOGG 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Her başarının ardında böyle bir emek, büyük bir sabır ve gayret var. Pazartesi günü aracımızı teslim alacağız. Önümüzdeki ay Hürjet'ten Anadolu gemisine kadar savunma sanayi projelerini paylaşacağız. Arife günü Karadeniz gazının Filyos'a getirilmesi törenini yaparken müjdelerimiz de olacak."

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA İNDİRİM AÇIKLAMASI

"Şimdiden iki ayrı müjdeyi paylaşalım: Birincisi elektrikte tüm abonelerde nisandan itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifesinde nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bin yeni madenci alarak hem şükranlarımızı ifade edeceği hem de ekonomimize katkı sağlayacağız. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda seferlerin başlama heyecanını yaşayacağız.

Güvenlik korucularımıza da müjdemiz olacak. Emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzenlemeden 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesi sağlıyoruz. Bu ülkede her kesimin refahını artırma yanında hak ve özgürlüklerine kavuşturan, herkesi bağrına basan biz olduk. 2002 seçimlerin 'Tek başına iş başına' diyerek girmiş ve iktidara gelmiştik."

Şahsımızla birlikte 4 Cumhurbaşkanı adayı bulunuyor. Milletimizin 14 Mayıs'ta da ülkesi ve geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Bu sürecin sonucunda milletin iradesi yine galip gelecek, Türkiye 20 yıldır sürdürdüğü demokrasi ve kalkınma yolculuğunu devam ettirecektir. Bu tekerlek tümsekte kalmayacak. Türkiye Yüzyılı inşasına kimse set vuramayacak. Seçim dönemini, milletimizin acısına hürmeten uhuletle geçirmeyi planlıyoruz. 6 Şubat'tan beri ortaya koyduğumuz vakur duruş bunun en güzel örneğidir. Doğruları konuşmaktan, hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz.

İnancımızın ve kültürümüzün gereği olan asaleti koruyacak, soğukkanlılığı muhafaza edeceğiz. Muhataplarımızın bizi kendi çukurlarının içine çekmesine meydan vermeyeceğiz. Dik duracağız, sağlam duracağız ama diklenmeyeceğiz. Karşımızdakiler ne kadar alçalırsa alçalsın biz muhabbetin diliyle, hakkın ve hakikatin diliyle konuşacağız.

Bizim için sokaktaki her vatandaşımız ya ittifakıma oy veren ya da oy vermeye aday seçmendir. Türkiye büyük bir ailedir, 85 milyonun tamamı bu ailenin mümtaz birer ferdidir. Bu ülkeye eser kazandırmaktan, millete hizmet etmekten daha fazla gurur, bahtiyarlık, şan tanımıyoruz. Önümüzdeki seçimlerde tüm Cumhurbaşkanı adaylardan, partilerden beklentimiz rekabetin ve mücadelenin çıtasını eser ve hizmet yarışının altına düşürmemektir.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin, yardımcılıkların, bakanlıkların, milletvekilliklerinin 'Ne vereyim abime' şeklinde bir işporta tezgahına dönüştürülmesinden rahatsızız. At pazarlığına dönüştürmek pespayeliktir. Terör örgütlerinin koltuklarının altına alan siyaset anlayışını reddediyoruz. Siyasi cambazlıklarla terör örgütlerinin meşru bir aktör gibi sunulmasını kabul etmiyoruz."

"KABİNEDE YENİ İSİMLER YER ALACAK"

"Sana söz baharlar gelecek diyenler bu zihniyetle ancak Kandil’e, Pensilvanya’ya ülkemize kin ve nefretle bakan kimi başkentlere bahar getirebilir. Bunların baharı da milletimiz için kara kıştan beterdir. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını bilmekle birlikte biz ikazımızı tekrar ifade ediyoruz.

Milletimizin 14 Mayıs'ta da en isabetli kararı vereceğinden şüphe duymuyoruz.

AK Parti, hep takip eden değil, örnek alınan bir parti oldu. Hükûmetlerimiz döneminde de hayatın her alanında böyle gelmiş böyle gider düzenini biz kökten değiştirdik.

85 milyonun tamamına bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu hissettirdik; milletle devleti yeniden biz kucaklaştırdık. Kişi başına milli geliri 10 bin 650 dolara çıkardık, bu daha da tırmanacak; önümüzdeki seçimler bu imtihanın karar noktası olacaktır. Önümüzdeki seçimler bu imtihanın karar noktası olacaktır.

Bakanlarımız bugüne kadar kabinede verdikleri hizmetleri inşallah 14 Mayıs’tan sonra Meclis’te sürdürecekler. İnşallah seçimleri kazandıktan sonra kabinede yeni isimlere görev vereceğiz. 28. dönem grubu olarak sandıkta güven tazelemiş olarak kendimiz ve evlatlarımız olarak Türkiye Yüzyılını inşa etme peşindeyiz."

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI

Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Erdoğan, temmuzda asgari ücrete zam yapılacağını açıkladı.

Erdoğan, TBMM'den ayrılırken, gazetecilerin, "Enerji konusunda müjdeleriniz oldu, emeklilere de bir zam yapılacak. Asgari ücrete ara zam söz konusu olacak mı?" sorusuna, "Bütün bu zamların hepsini zaten açıkladık, hayırlı olsun." karşılığını verdi.

"Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek?" sorusu üzerine Erdoğan, "Temmuz’da var." dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem