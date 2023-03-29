Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, güncellemeye gidilmesi beklenen asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Bilgin, güncelleme için ‘enflasyon’u işaret etti.

Bakan Bilgin, "Enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlemeye gerek duyulmaz, şu an gündemde değil ama Temmuz ayında değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından gözler asgari ücrete yapılacak zamma çevrilmişti.

Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde bir görüşme yapmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem