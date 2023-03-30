Akşener'den Erdoğan'a 'beni kendinle uğraştırma' yanıtı: 'Giderayak seni çok gergin gördüm'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik "beni kendinle uğraştırma" açıklamasına yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir" dedi.

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Akşener'den Erdoğan'a 'beni kendinle uğraştırma' yanıtı: 'Giderayak seni çok gergin gördüm'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili açıklama yapan Erdoğan "Biz bir şeyi eğer yapıyoruz, yaptık dersek, bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip soyadım da Erdoğan. Erdoğan’a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Yalanla dolanla iş yapma. Beni kendinle uğraştırma" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Adıma dikkat et; beni kendinle uğraştırmaErdoğan'dan Meral Akşener'e: Adıma dikkat et; beni kendinle uğraştırmaSiyaset

AKŞENER'DEN JET YANIT

Erdoğan'ın açıklamalarına Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Akşener, Erdoğan'a papatya çayı içmesini önerdi. Akşener'in paylaşımı şöyle oldu:

"Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir."

Akşener'den Erdoğan'a 'beni kendinle uğraştırma' yanıtı: 'Giderayak seni çok gergin gördüm' - Resim : 2

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