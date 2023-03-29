AKP'li eski vekilin jandarmaya terörist demesinin ardından Erdoğan'dan 'askerimize hakarette bulunanlar vatan hainidir' çıkışı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; "Bu askere böyle ihanet olur mu? Bu ihaneti bir terörist bir de bu muhalefet yapıyor" diyerek muhalefeti hedef alması akıllara AKP'li eski vekil Mazhar Bağlı'nın jandarmayı tehdit etmesini ve jandarmaya hakaretler yöneltmesini getirdi.

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AKP'li eski vekilin jandarmaya terörist demesinin ardından Erdoğan'dan 'askerimize hakarette bulunanlar vatan hainidir' çıkışı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Para, A Haber, ATV'nin ortak yayınında açıklamalarda bulundu.

Muhalefeti hedef alan Erdoğan; "Vatandaşı devletine karşı tahrik etmeye çalışan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bugün bile askerime, Mehmedime, 'bunlar yoklar, burada yoklar' diyolar. Elinize dizinize dursun. Polisimiz, askerimiz, jandarmamız hepsi oradalar. Bu askere böyle ihanet olur mu? Bu ihaneti bir terörist bir de bu muhalefet yapıyor. Ne derseniz deyin, benim halkım askerine sahip çıkar. Dün akşam mesela onlarla birlikte iftar yaptım. Ey muhalefet, size güvenlik görevlilerine hakaret etmekten ekmek çıkmaz. Avucunuzu yalarsınız. Depremin yol açtığı yıkımı telafi etmek dışındaki bir hususla ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı. 

AKP'Lİ ESKİ VEKİLDEN JANDARMAYA TEHDİT

Geçtiğimiz günlerde eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Mazhar Bağlı'nın aracı yol uygulaması sırsında görevli jandarma tarafından durdurulmak istenmesinin ardından askerleri tehdit etmişti. Jandarmaların aracını durdurup kendisini yere yatırdıklarını iddia eden eski AKP Milletvekili Mazhar Bağlı, jandarmaya el kaldırıp, tehdit etmişti.

Bağlı, "Ben eski milletvekiliyim. Burada jandarmalar eşkıyalık yapıyor. Bu jandarmalar kanun namına değil başkası adına burada gelip eşkıyalık, teröristlik yapıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. 

Eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Mazhar Bağlı, askere el kaldırıp, tehditler savurdu!Eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Mazhar Bağlı, askere el kaldırıp, tehditler savurdu!Güncel
 
 
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