Fatih Erbakan, Adnan Oktar'ı savundu: Tacize dair görüntü var mı? Kitapları gayet güzel

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'örgüt yöneticiliği' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın kitaplarını övdü. Erbakan, Oktar'ın tacizde bulunduğuna dair görüntü olmadığını söyledi.

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Fatih Erbakan, Adnan Oktar'ı savundu: Tacize dair görüntü var mı? Kitapları gayet güzel

Cumhur İttifakı ile seçime gireceğini açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'örgüt yöneticiliği' ve 'cinsel istismar' gibi suçlarından cezaevinde bulunan Adnan Oktar hakkında açıklamalarda bulundu.

TV100’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına katılan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan’ın yıllar önce çekilmiş görüntülerde Adnan Oktar’dan bahsettiği anlar gündem olmuştu.

Bu konuya dair soruyu cevaplayan Erbakan, “Adnan Oktar'ın taciz yaptığına dair bir tane görüntü var mı? Ben tabii Adnan Oktar'ı savunacak değilim. Kitapları gayet güzel, gayet yerinde” ifadelerini kullandı.

 
 
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AKP Cumhur İttifakı Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan Adnan Oktar cemaatine operasyon
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