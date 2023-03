Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Adıma dikkat et; beni kendinle uğraştırma

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A Haber ve ATV ortak yayınında seçim, deprem bölgesinde ekonomi ve seçim tartışmaları başta olmak üzere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın katılımıyla 24 Mart Cuma günü Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem konutları ve Defne Yeni Devlet Hastanesi temel atma töreni gerçekleştirildi. Hatay'da deprem konutları ve devlet hastaneleri temel atma töreninde çimento dökülen yerin çok ufak bir alan olduğu ve temelinin kaldırıldığı ortaya çıkarken, hastane için henüz ihaleye bile çıkılmadığı, ihale sürecinin temel atma töreninden üç gün sonra gerçekleştiği ortaya çıktı.

Erdoğan iddiaları gündeme getiren ve kendisini eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'i; "Biz bir şeyi eğer yapıyoruz, yaptık dersek, biz bunu yaparız Meral Hanım. Adıma dikkat et. Tayyip'e de Erdoğan'a da dikkat et. Belediye başkanlığımdan bu yana kadar attığımız her adımı tartarak atarız. 20 yıllık iktidarlık dönemimizde İstanbul ve İzmir'de atılan otoyollara dikkat et. Bunlardan bir fire var mı? Kocaeli'de yaşıyorsun oraya da iyi bak. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma" sözleriyle hedef aldı.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

CUMA GÜNÜ GAZİANTEP'TE OLACAĞIZ

Öncelikle pazartesi günü Adıyaman'daydık. 50 bini aşkın ebedi hayata uğurladığımız vatandaşımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarıyla görüşüyoruz. Hepsinin canı yanmış vaziyette. Onların acısını biraz paylaşabiliyorsak ne mutlu bize. Cuma günü Gaziantep'te olacağız. Bir ihtimal aynı gün Kilis'te de olabiliriz. Cumartesi günü de Elazığ'da olacağız. Depremzedelerimizi asla yalnız bırakmayacağız. 11 vilayetimizi dönüşümlü olarak ziyaret edeceğiz. Kabinedeki arkadaşlarım buraları ziyaret ediyor. Ziyaret etmenin dışında özellikle çalışma yürütecekler. Plan ve programı bu arada yapacağız. Şimdiye kadar nasıl çalıştılarsa aynı şekilde çalışmaya devam edecekler.

850 BİN ENGELLİ KONUŞUNA DÜŞEN VATANDAŞIMIZ VAR

850 bin engelli konumuna düşen vatandaşımız var. Bunların içinde iki ayağını kaybetmiş ve anne ve babasını kaybetmiş vatandaşımız var. Bu rakam az bir rakam değil. Bunlar protezlerle vs. hayatlarını sürdürecek. Arkadaşlarıma, 'Protezlerin en kalitelisini bulacaksınız, alacaksınız' diyorum. Milletimizi müsterih olsun. 1 milyon 180 bin konut ve 3,3 milyon kentsel dönüşüm projesini yapan kadrolar iş başında. Deprem bölgesinde de yeni konutların temellerini attık. Adıyaman'da 4 bin 431, Kahramanmaraş'ta 7 bin 353, Gaziantep'te 6 bin 815, Hatay'da 3 bin 122, Malatya'da 6 bin 238 konutun temelini attık. Toplam 27 bin 949 konutun inşasına fiilen başladık. Köy evlerinden bazıları bitme aşamasına geldi. Yazın da bunları bitireceğiz.

MERAL HANIM DİKKAT ET, BENİ KENDİNLE UĞRAŞTIRMA

İP'in başkanı 'Bunlar basit çukurlarda hastane yapıyorlar' diyor. Elinizi dilinize dursun. Hayatında inşaat nedir görmemiş. Bunların tepeden tırnağa ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Bunlar deniz kumu değil. Kullanılan demirler çok farklı. Bunlarda hassasiyet var. Harc mikserle pompayla yapılıyor. Özellikle mıcırı kullanarak dört dörtlük yapılıyor. Temel betonlarını bu şekilde atıyoruz. TOKİ bu konularda kendini zaten ispatlamış. Sulak zeminde yapmıyoruz. Burada kullanılan yerler daha çok kaya. Buralarda temelleri atıyoruz. Belediye başkanlığımdan itibaren bu işin içerisindeyim. Bir tane doktor müsveddesi çıkmış konuşuyor. Hayatında acaba senin inşaatla alakan olmuş mu? Biz belediye başkanlığımızda bu inşaatların emvayi çeşitlerini yaptık.

Hanımfendi de inşaat mühendisi olmuş, konuşuyor. Hastane temellerimizi küçümsüyor. Hemen Sağlık Bakanımı ve Murat Kurum'u aradım. O da 'Bazı eksikler olsa bile biz buna müdahale ederiz' dedi ve müdahale ettiler. Yalana gerek yok. Biz bir şeyi eğer yapıyoruz, yaptık dersek, biz bunu yaparız Meral Hanım. Adıma dikkat et. Tayyip'e de Erdoğan'a da dikkat et. Belediye başkanlığımdan bu yana kadar attığımız her adımı tartarak atarız. 20 yıllık iktidarlık dönemimizde İstanbul ve İzmir'de atılan otoyollara dikkat et. Bunlardan bir fire var mı? Kocaeli'de yaşıyorsun oraya da iyi bak. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma.

Kaynak: Gerçek Gündem