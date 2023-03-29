Erdoğan: Macaristan'a doğalgaz verilmesinde konusunda Azerbaycan'la her türlü desteği veriyoruz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'la ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Rusya-Ukrayna savaşı gündemimizdeki yerini aldı. Şu an itibarıyla Tanap'tan Macaristan'a doğalgaz verilmesinde konusunda Azerbaycan'la her türlü desteği vermiş olduğumuzu ifade ettim. Biz kararlılıkla hedefimize yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

Macaristan hükümeti ile dost Macar halkına destekleri için teşekkür ediyorum. Macar arama kurtarma ekipleri, depremin hemen ardından ülkemize intikal etti. 35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardılar. Macar ekibi, 1999 Gölcük depreminde de yardımımıza koştu. Sayın cumhurbaşkanı ile Türkiye-Macaristan ilişkilerini ele aldık. Bir de depremin video görüntülerini izleme imkanımız oldu. İş birliğimizi her alanda güçlendirme konusunda ortak irademizi teyit ettik.

18 Aralık 2023'te Dostluk Anlaşması'nın 100. yıldönümünü idrak edeceğiz. Ticaret hacmimiz 3.5 milyar dolara ulaştı. Ayrıca güncel bölgesel ve küresel meseleleri ele aldık. Rusya-Ukrayna savaşı gündemimizdeki yerini aldı. Şu an itibarıyla Tanap'tan Macaristan'a doğalgaz verilmesinde konusunda Azerbaycan'la her türlü desteği vermiş olduğumuzu ifade ettim. Biz kararlılıkla hedefimize yürüyoruz.

"Macarlar olarak Türk dostlarının yanında olduğunu vurgulamak isterim" diyen Cumhurbaşkanı Novak ise sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün görüşmemizde sarsıcı depremle ilgili bir video izledik. Kalbimiz sarsılmış olarak izledik. Macaristan'ın alanından daha büyük bir alan etkilenmiş durumda depremde. 50 bin aileye taziyelerimizi iletmek istiyoruz. Arama kurtarma ekipleriyle gurur duyuyoruz. Kendi hayatlarını riske ederek çalıştılar. Zor bir ekonomik dönemden geçiyoruz. Ukrayna'dan gelen sığınmacılara yardımcı oluyoruz. Medikal ekipmanlar getirdik.

Bir kilisenin tadilatı konusunda Osmaniye'de kültür merkezinin yenilenmesi konusunu üstlendik. Bölgelerin yeniden inşa edilmesini diliyoruz. Yeniden inşa için güçlü liderlere ihtiyaç var. Savaşın konusu çok önemli. Ukrayna'yla komşu ülkeyiz. Doğrudan etkileniyoruz. Putin'in saldırganlığını kınıyoruz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Barış görüşmelerinin bir an evvel başlamasını istiyoruz. Barışın yanındayız.