Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinde yaşananları Sevilay Yılman anlattı: 'Muharrem Bey'in tavrına şaşırmışlar'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Sevilay Yılman, tv100 ekranlarında yayınlanan Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programında İnce-Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkasını anlattı.

Yılman, görüşmeye ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Kılıçdaroğlu ‘Halil İbrahim sofrası’ vurgusu yapıyor ve ‘Çok önemli bir dönemeçteyiz, tarihi bir seçim, gün birlik olma günü, bu sofranın büyümesi lazım’ diyor, Muharrem Bey de ‘Evet, çok kritik bir seçim’ diyor, hatta ‘Bu son seçim’ deniliyor.”

“Muharrem İnce, bu konuşmalara katılıyor, destek veriyor. Sonra Kılıçdaroğlu ve kurmayları ayrılmak için ayağa kalkıyor. Onlar da Muharrem Bey’in çıkıştaki tavrına şaşırmışlar. Sanıyorum İnce net bir teklif bekliyordu ama böyle bir teklif yapılmamış.