Muharrem İnce canlı yayında masasındaki anket sonucunu açıkladı: 'En fazla oyu o partiden alıyorum'
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. 'Kılıçdaroğlu tarafından Millet İttifakı'na davet edildiniz mi?' sorusuna yanıt veren Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin oy oranını da açıkladı.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştirdikleri zirvenin ardından tv100 ekranlarında Ece Üner'in konuğu oldu.
İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Eski günlerden bahsettik, seçim gününü konuştuk, depremi konuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibindeki değerli arkadaşlar benim konuşmadığım arkadaşlar değil. Hatta bugün sohbetimizde kendisi de söyledi, dedi sen benden çok daha önce CHP'liydin, il başkanıydın dedi. Ben bürokrattım dedi. Onlar benim eski arkadaşlarım.
Deprem bölgesi ile ilgili görüşlerimizi anlattık. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda bir kanun teklifi hazırladıklarını söyledi. Onun ayrıntılarını anlattı. Ben de ilk günden beri deprem bölgesinde olduğumu, askerin kışladan geç çıktığını, köylerin ihmal edildiğini ve izlenimlerimi anlattım. Seçim güvenliğini konuştuk. Bu konuda ciddi çalışmaları olduğunu söyledi. Sandıklar konusunda görüşlerimi paylaştım. Ağırlıklı olarak bunları konuştuk.
Şimdi önümüze bakacağız. Önümüzdeki seçimde eski hatalar olmasın diye ben de katkı yapabileceğimi söyledim. Geçmişle ilgili hesaplaşma niyetinde değilim. Önümüze bakalım. 200 bine yakın sandık var. Bu sandıklara sahip çıkalım. En önemli konu bu diye uzun uzun konuştuk.