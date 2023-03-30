Muharrem İnce canlı yayında masasındaki anket sonucunu açıkladı: 'En fazla oyu o partiden alıyorum'

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Eski günlerden bahsettik, seçim gününü konuştuk, depremi konuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibindeki değerli arkadaşlar benim konuşmadığım arkadaşlar değil. Hatta bugün sohbetimizde kendisi de söyledi, dedi sen benden çok daha önce CHP'liydin, il başkanıydın dedi. Ben bürokrattım dedi. Onlar benim eski arkadaşlarım.