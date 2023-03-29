Kılıçdaroğlu-İnce arasında kritik görüşme
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Ziyaret saat 17.00'da başladı. Görüşme öncesi bir kişi Memleket Partisi Genel Merkezi önünde “Sn. İnce oyları bölmeyin çekilin” pankartı açtı.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı aday Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bir araya geldi. Görüşme, Memleket Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşiyor.
Görüşme öncesi bir kişi Memleket Partisi Genel Merkezi önünde “Sn. İnce oyları bölmeyin çekilin” pankartı açtı.
Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından iki liderin açıklama yapması bekleniyor.
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