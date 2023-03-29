Kılıçdaroğlu-İnce arasında kritik görüşme

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı aday Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bir araya geldi. Görüşme, Memleket Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşiyor.

Görüşme öncesi bir kişi Memleket Partisi Genel Merkezi önünde “Sn. İnce oyları bölmeyin çekilin” pankartı açtı.

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından iki liderin açıklama yapması bekleniyor.