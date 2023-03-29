Akşener, 'kayıp bakan Nemo' benzetmesi yapmıştı: Nureddin Nebati, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yanıt verdi

Akşener, bugünkü grup toplantısında Bakan Nebati'ye yönelik 'kayıp bakan Nemo' benzetmesi yapmıştı. Nebati, Akşener'e yanıt verdi.

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Akşener, 'kayıp bakan Nemo' benzetmesi yapmıştı: Nureddin Nebati, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yanıt verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü grup toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye “Kayıp Bakan Nemo” benzetmesinde bulundu. Bakan Nebati, Akşener’in kendisine yönelik ifadelerine sosyal medyadan yanıt verdi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bir konuşmanızda, sayısız iftira ve çarpıtmalarınıza bir yenisini daha eklemişsiniz” diyerek, “Şahsımı hedef alarak bazı ithamlarda bulunmuşsunuz. Peşinen söyleyeyim, asıl sorun anaokulu seviyesindeki teşbihinizle ifade ettiğiniz gibi “Nemo” olmakta değil. Asıl sorun, gerçekleri sürekli çarpıtarak bir çıkar elde etme arayışında olmanızdır” ifadelerini kullandı.

Nebati, sözlerine şöyle devam etti:

"Anlaşılan, siz hırslarınız uğrunda, her yol mübah anlayışıyla ilerlerken, partinizde yaşanan kopuş ve istifaların çıkardığı gürültüyü bastırabilmek için ucuz benzetmeler, çarpıtma ve iftiralardan medet uman bir konumdasınız."

"KAYIP BAKAN NEMO'NUN NEREDE OLDUĞUNU GÖREN VAR MI?"

Akşener, grup toplantısında Bakan Nebati’ye yönelik eleştirilerde bulunmuş ve “Kayıp Bakan Nemo’nun nerede olduğunu bilen var mı?” sorusunu sormuştu.

Akşener, “Bir Nebati Bakan vardı ne oldu ona? O ışıltılı gözleri gören var mı? Ekonomi perişan, esnaf kan ağlıyorken, 'kayıp bakan' Nemo'nun nerede olduğunu bilen var mı? Kendisi bir tek Sayın Erdoğan'ın basın açıklaması olduğunda bir anda beliriveriyor” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Nureddin Nebati Meral Akşener İYİ Parti
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