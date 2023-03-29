Davutoğlu, Yavaş’ı ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Ahmet Davutoğlu, Mansur Yavaş ile bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki makamında bir adaya geldi. Ziyarette Davutoğlu’na, Gelecek Partisi Siyasi İşler Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı Doğan Demir, İdari ve Mali İşler Başkanı Feramuz Üstün de eşlik etti.

Kaynak: ANKA