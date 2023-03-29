Almanya'dan gelen iş insanı kaçırıldı: 11 gündür izine rastlanmadı

GERÇEK GÜNDEM - Almanya'dan İstanbul'a gelen iş insanı Zeki Oğuz, 18 Mart'ta marketten çıktıktan sonra kaçırıldı.

Eyüpsultan Kemerburgaz'da yaşanan olayda Taksim'de bir restoran ortağı olduğu öğrenilen iş insanı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. Oğuz Kemerburgaz'a bir markete girerek alışveriş yaptı.

Bu sırada araçtan inen saldırganlar, market önünde beklerken bir kişinin etrafını sardı. Etrafını sardıkları kişinin Oğuz olmadığını fark eden zanlılar, daha sonra bu kişiden "özür dileyip" serbest bıraktı. İş adamı Zeki Oğuz'un marketten çıkmasıyla birlikte saldırganlar, Oğuz'u araçlarına bindirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

GÖRÜNTÜLER OLMASINA RAĞMEN 11 GÜNDÜR ULAŞILAMADI

Kaçırılma olayının ardından geçen 11 günde ise Oğuz’un izine hala rastlanmadı. İş insanı Oğuz’un son durumuyla ilgili Emniyet’ten yeni bir açıklama gelmedi. Kaçıran kişilerinin görüntüleri ve kamera kayıtları olmasına rağmen Oğuz’a henüz ulaşılamaması ise dikkat çekti.

Kaynak: Gerçek Gündem