Özgür Demirtaş: Merkez Bankası Başkanı Hakan Kara olmalı

Ekonomist Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın başında eski başekonomist Hakan Kara'nın getirilmesi gerektiğini söyledi.

Özgür Demirtaş: Merkez Bankası Başkanı Hakan Kara olmalı

Ekonomist Özgür Demirtaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Başkanı olarak eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara'yı önerdi.

Demirtaş, "Bana soruluyor, Merkez Bankası Başkanı kim olmalı diye.

NET yanıtım var: Merkez Bankası Başkanımız, Prof. Dr. HAKAN KARA olmalı.

Bu konuda çok netim. Hakan alanında uzman, TAM liyakatli, Kurumu çok iyi biliyor ve tam bir beyefendi." değerlendirmesini yaptı.

Hakan Kara ise Demirtaş’ın paylaşımına yanıt vererek teşekkür etti ve “Kıymetli Hocam, nazik mesajınız için çok teşekkür ederim. Onur duydum. Bu ülkenin yetiştirdiği, bu göreve layık çok sayıda değerli uzmanımız var. Vatanını seven, devletine ve bütün topluma gönülden hizmet edecek herkese desteğimiz tam olacaktır” mesajını paylaştı.

HAKAN KARA KİMDİR?

Ali Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başekonomisti. 2003-2019 yılları arasında TCMB'de çalıştı.

Kara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık 2022 tarihinde açıkladığı ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı vizyon belgesinin tanıtım toplantısında sunum yapmıştı.

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