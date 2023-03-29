Marmara Üniversitesi yerleşkesinde göçük: 1 işçi göçük altında kalarak hastaneye kaldırıldı

Marmara Üniversitesi'nin Kadıköy'deki yerleşkesinde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Marmara Üniversitesi yerleşkesinde göçük: 1 işçi göçük altında kalarak hastaneye kaldırıldı

Kadıköy’de Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde yol yapım çalışması sırasında göçük oluştu. Göçük altında kalan bir işçi yaralı halde kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Göçüğün oluştuğu alan havadan görüntülendi.

Olay, Kadıköy’de Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde saat 12.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre yerleşke içerisinde yapılan yol yapım çalışması esnasında göçük oluştu. Çalışma yapan işçilerden biri göçük altında kaldı.

Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçi yaralı halde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Göçüğün oluştuğu alan dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

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