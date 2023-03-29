İnşaat Mühendisi Cemal Doğan’dan uyarı: Bugün önlem almazsak yarın çok geç olacak!

Deprem bölgesindeki 11 ilde yaptığı incelemeler sonrası gözlemlerini ve tespitlerini dile getiren CHP İstanbul Milletvekili Aday Adayı İnşaat Mühendisi Cemal Doğan, “İstanbul’da yaşanacak bir depremin insani boyutun ötesinde her alanda ülkeyi derinden etkileyeceğini söyleyebilirim. Bireyden devlete hepimizin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Bugün önlem almazsak yarın çok geç olacak” dedi.

MARAŞ DEPREMININ FATURASI 250 MILYAR DOLAR!

Ülkemizde yaşanan büyük felaket sonrası ortaya çıkan sosyal ve ekonomik tabloyu değerlendiren İnşaat Mühendisi Cemal Doğan “6 Şubat depreminin sonuçları ortada. Resmi kayıtlara göre 50 binden fazla yurttaşımızı kaybettik. Telafisi mümkün olmayan insani kayıpların yanı sıra yıkılan kentleri alt yapı ve üst yapısıyla yeniden imar edebilmemiz için resmi hesaplamalarda 104 milyar dolarlık bir maliyet çıkıyor. Buna işgücü, göçler, üretim ve ihracat kayıplarının da eklenmesiyle depremin zincirleme maliyeti 200-250 milyar doların üzerine çıkacak” dedi.

YIKIMIN FATURASI ÇOK AĞIR OLUR

Yaşanan büyük felaket sonrası uzmanlardan ardı ardına gelen İstanbul Depremi uyarılarının yetkililerce dikkate alınması gerektiğini belirten Doğan sözlerini şöyle sürdürdü; “Şimdi bu depremin İstanbul ve çevresinde olduğunu düşünelim. Yıkımın, insan kaybının ve oluşacak maddi zararın faturası çok ağır olacak. Ülke ekonomisinin kalbi olan İstanbul çökerse ülke ekonomisi çöker. Uzmanların uyarılarını dikkate alalım. Alalım ki ülkemiz bir beka sorunu ile karşı karşıya kalmasın” dedi.

UZMANLARIN UYARILARINI DIKKATE ALALIM

Türkiye’nin dünyanın sismik açıdan en hareketli bölgelerinden irisi olduğunu vurgulayan Cemal Doğan sözlerini şöyle sürdürdü; “Dünyanın sismik açıdan en hareketli ülkesiyiz. Bu bir jeolojik gerçeklik. Bu nedenle başta İstanbul olmak üzere Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan kentlerin depreme hazırlıklı hale getirilmesi şart. Konunun uzmanı bilim insanları bu fayda olası depremin büyüklüğünün 7.2 ila 7.8 arasında olacağını söylüyor. Bu büyüklükte bir deprem gerçekleştiğinde ülkemizin finans, ticaret ve sanayi merkezi olan kentimizde yaşanacak yıkımın ülkemize faturası çok ağır olur.”

İSTANBUL’DA BINALARIN %43’Ü ORTA VE ÜSTÜ HASAR ALACAK

Sözlerine geçtiğimiz günlerde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen bir çalışmaya değinerek devam eden Cemal Doğan; “Kandilli Rasathanesi’nin yaptığı açıklamaya göre İstanbul’da beklenen deprem gece saatlerinde olursa ölü sayısının 14.000'den fazla olacağı tahmin ediliyor. Bu iyimser bir rakam. Celal Şengör hoca bu rakamın 100 bini geçeceğini söyledi. Ben de Celal hocamız gibi düşünüyorum. Neden derseniz İstanbul’un yapı stoku ve kent sıkışıklığı ortada. İBB’nin yayınladığı olası hasar tahmin raporunda 7,5 büyüklüğünde bir deprem neticesinde binaların %43’ünün hasar alacağı belirtildi. Bu binaların yaklaşık 200 bininin orta ve üstü seviyede hasar alacağı rapora yansıdı. Böyle bir tablonun düşüncesi bile çok ürkütücü. Bir saniye dahi kaybetme lüksümüz yok. Tüm vatandaşlara naçizane uyarım, depreme karşı alınabilecek önlemlerde bilinçli ve duyarlı olmak.” Dedi.

25 MILYON TON ENKAZ ÇIKACAK

Depremin yaratacağı çevre sorunlarına da dikkat çeken İnşaat Mühendisi Cemal Doğan “Yaşanacak depremin deprem anı ve deprem sonrası süreci de hepimizi yakından ilgilendiriyor. Yukarıdaki senaryoya göre ortaya çıkacak enkazın boyutu bile konunun ehemmiyetini yansıtıyor. 200 bin civarında bina depremden önce yıkılması ve dönüşmesi gerekiyor. Bu dönüşüm neticesinde ortaya 25 milyon ton enkaz çıkacak. Bunun yaratacağı ciddi bir çevre sorunu ortaya çıkacak. Bunu planlamak dahi başlı başına bir konu. Bir de bunun depremle oluştuğunu düşünürsek senaryo çok kötü. Dolayısıyla şimdiden doğru bir planlama ve uygulama ile süreç hızlandırılmalı ve deprem yükü oluşmadan depreme dirençli kentler için dönüşüm hamlesi başlatılmalıdır. Böylece depremin sosyal ve ekonomik yıkıcı etkisi yerine dönüşümün sosyal ve ekonomik iyileştirici etkisinden faydalanılmış olur”