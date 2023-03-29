Didim’de denizde bir ceset daha bulundu

Aydın’ın Didim ilçesinde dün sahilde bir erkek cesedi bulunmasının ardından, bugün bir erkek cesedi daha kıyıya vurdu.

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Didim’de denizde bir ceset daha bulundu

Aydın’ın Didim ilçesi Mavişehir Mahallesi Denizli Öğretmenler Sitesi sahilinde bir ceset bulundu.

Cesedin sahile balık tutmaya gelen bir vatandaş tarafından fark edilmesinin ardından olayla ilgili olarak Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Belediye Cenaze Müdürlüğü ekiplerince denizden çıkartıldı.

Cenaze aracıyla Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılan erkek cesedinin geçen günlerde batan bottaki kayıp mültecilerden olduğu tahmin ediliyor. Didim’de dün başka bir sahilde de erkek cesedi bulunmuştu.

Kaynak: İHA

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