Kanal İstanbul projesi, bakanlığın planında: 2028'e kadar...

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Murat Kurum’un “İstanbullunun gündeminde olmayan bizim gündemimizde olmayacak” sözlerine karşın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024-2028 Stratejik Planı’nda Kanal İstanbul’a yer verildi.

ÇED KARARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2024-2028 Stratejik Planı'nda yer alan Kanal İstanbul projesi, "Ülkemizin denizyolu taşımacılığındaki yoğunluğunu azaltmak ve denizyolu trafiğinin daha güvenli, daha hızlı ve daha ekonomik hale getirilmesini sağlamak" amacıyla bir su yolu oluşturma hedefi altında değerlendirildi.

Plana göre, proje şu ana kadar %20 oranında tamamlanmış durumda ve 2027'ye kadar kanalın %30'unun, 2028'e kadar ise %45'inin tamamlanması planlanıyor. Ancak, "risk" bölümünde projenin karşılaşabileceği potansiyel engeller arasında yatırım maliyetinin yüksekliği, özel sektör girişimciliğinin yetersiz kalması, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali, Çevre Düzeni Planı ve İmar Planları'na karşı açılan iptal davaları sonucunda yaşanabilecek gecikmeler ve ihale sürecindeki itirazlar nedeniyle yatırımın gerçekleşmeme ihtimali belirtiliyor.

YÜZMİLYARLARCA ARTAN MALİYET

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, bakanlığın 2019-2023 yılı stratejik planının maliyet tahmininde bedeli 75 milyar TL olan kanalın yapım bütçesi yeni planda 356 milyar 176 milyon 423 bin 533 TL olarak gösterildi. Projenin stratejileri "Doğanın ve çevrenin korunmasına azami özen gösterilecektir. Proje süreci, paydaş kurum/kuruluşlarla güçlü bir işbirliği içerisinde yürütülecektir. İstanbul Boğazı’nın tarihsel ve kültürel dokusunu korunacaktır" ifadeleriyle anlatıldı. Planda projeyle ilgili de "İstanbul Boğazı gemi trafiği artmaktadır. Boğaz çevresindeki tarihi dokular ve canlı yaşamı trafik nedeniyle tehdit altındadır" tespitlerine yer verildi.