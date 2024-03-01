Başakşehir'de protesto! Murat Kurum 'Kanal İstanbul' sorusuna yanıt vermedi

AKP’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı’nda (İGTOT) faaliyet gösteren esnaf ile bir araya geldi. Şahintepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm nedeniyle evlerinin yıkıldığını söyleyen yurttaşlar Kurum’un programına katıldı. Burada söz alıp soru sormak isteyen Şahintepe Mahallesi sakini Nagihan Kamçı’ya izin verilmedi. Etkinlik sonrası Kurum’un peşini bırakmayan mahalleli, polisin engellemesine ve müdahale etmesine rağmen Kurum ile bir görüşmeyi başarabildi. Dört kişinin katıldığı görüşme mahalle sakini bir yurttaş tarafından kayda alındı. Görüşmenin daha sonraki kısmında ise video çekilmesine izin verilmediği ileri sürüldü.

KANAL İSTANBUL SORUSUNA ‘NEDEN VAZGEÇTİK Mİ?’ YANITI

Kayıt altına alınan görüntülerde Nagihan Kamçı, yaşadıkları sorunları anlatarak Kurum’un daha önce “Yapacağız” dediği, İBB Başkan adayı olduktan sonra ‘gündemimizde yok’ diye geçiştirdiği Kanal İstanbul projesini hatırlattı. “Bu konu hakkında hiç yorum yapmıyorsunuz. Vazgeçtiniz mi, vazgeçmediniz mi” diye sordu. Kurum, “Neden vazgeçtik mi” diye yanıt verdi. Kanal İstanbul projesinin tekrarlanmasının ardından Kurum ise konu hakkında bir şey söylemedi, önündeki kağıda not aldı.

“BELEDİYE BAŞKANINIZ MAHALLEDE BİZE GÖRÜNMEDEN KAÇIYOR”

Toplantıda söz alan bir başka yurttaş da “Kanal İstanbul var diye bizi sürgün ettiniz buradan. Ben şu anda kendi evimde kalamıyorum. Sabahın 05.00’inde gelip komşumun evini yıktılar. Polisle bize işkence ettiler. Biz buranın vatandaşıyız. Belediye başkanınız geliyor, mahallede bize görünmeden kaçıp gidiyor” diye tepkisini dile getirdi.