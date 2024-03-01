Kutalmış Türkeş'ten bir açıklama daha: Kader kime ölüm yazmışsa o ölür gider!

Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçlamasının ardından, başlayan gerilim halen sürerken, Kutalmış Türkeş bir açıklama daha yaptı.

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Kutalmış Türkeş'ten bir açıklama daha: Kader kime ölüm yazmışsa o ölür gider!

Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, kardeşi İYİ Parti'den Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ayyüce Türkeş için 'hain' benzetmesini yapanlara yönelik sinkaflı sözler kullanmıştı. Afişle başlayan tartışma farklı boyutlara taşınmış, Türkeş'in açıklamaları sonrası MHP cephesinden peş peşe çok sert mesajlar gelmişti.

KUTALMIŞ TÜRKEŞ: SEMİH YALÇIN NİYE ÜSTÜNE ALINIYOR?

Yaşananların ardından Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Türkeş, "O açıklamayı MHP'dekileri muhatap alarak söylemedim. Onlar üstüne alınmışlar. ‘Semih’ yazmışım diye Semih Yalçın niçin üstüne alınıyor? Ben ‘Alparslan Türkeş’in evladıyız’ deyip Türkeş’in öz evlatlarına hakaret edenlere söylüyorum. Onlar üstüne alınıp ortaya çıkmaz. Türkeş’i görmemiş 15-20 yaşında çocuklara, talimatla bize hakaret ettiriyorlar. Ben onu kastediyorum." dedi.

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"BUNU SÖYLEYEN HAİNDİR"

'Hain' tartışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Türkeş, şöyle konuştu;

"Şimdi o konunun birkaç boyutu var. Örneğin Alparslan Türkeş’in kızı olarak o Adana’da aday olmuş. Onu destekleyeceğine, kalkıyor orada AKP adayını destekliyor. Tamam onu desteklesin ama bir de kalkıyor sana ‘hain’ diyor. Söyleyen haindir. Bunu anlamak için ülkücü, Türkeşçi falan olmaya da gerek yok."

GERİ ADIM ATMADI: "KADER KİME ÖLÜM YAZMIŞSA ÖLÜR GİDER. BİZ KADERE İNANIYORUZ"

Yazdıklarından dolayı geri adım atmasını gerektirecek bir durum olmadığının altını çizen Türkeş, "Yapılanın Türkçesi şu: Biz size küfrederiz, tehdit ederiz, saldırı düzenleriz, siyaset zeminini kapatırız, her şey yaparız. Ama sen gıkını çıkarmayacaksın. Alparslan Türkeş Vakıf toplantısına saldırmışlardı. Kafa yarıp öldürmeye kalkıştılar. Babamın mezarına gittim, önüme geçip, ‘Giremezsiniz’ dediler. Bunlar normal şeyler değil. Yine bizimle ilgili tehdit yayınladılar. Kimse bir halt yapamaz. Geleceği varsa göreceği de var. Kader kime ölüm yazmışsa ölür gider. Herkes için geçerli. Biz kadere inanıyoruz.”

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