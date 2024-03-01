Ağrı'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini paylaştı.
AFAD Deprem Dairesi, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde saat 04.45 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 1, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Diyadin (Ağrı)
Tarih:2024-03-01
Saat:04:45:10 TSİ
Enlem:39.65417 N
Boylam:43.64389 E
Derinlik:7 km
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