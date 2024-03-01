Ağrı'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini paylaştı.

Ağrı'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem Dairesi, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde saat 04.45 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

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