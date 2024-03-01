AKP'nin 'Kanal İstanbul' ısrarı devam ediyor

İktidarın ‘çılgın projesi’ Kanal İstanbul’a dair dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Uzmanların tüm itirazına rağmen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İnadına yapacağız” dediği Kanal İstanbul’a dair, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adayı Murat Kurum, “Gündemimizde yok” çıkışında bulundu.

İBB’nin başvuruları üzerine de yargı, Kanal İstanbul’un imar planlarını art arda iptal etti.

PROJENİN KALBİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; iktidarın seçim sürecinde oy kazanmak için söz etmediği Kanal İstanbul için sessiz sedasız bir ihale yapıldı. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın, yüzde 50’şer hisseyle ortak oldukları Kanal İstanbul bölgesindeki proje için, ihale düzenlediği açığa çıktı. Kanal İstanbul projesinin kalbi olan Dursunköy’de yapılacak proje için, Emlak Konut, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulundu.

Yapılan açıklamada, “Şirketimiz ile Türk Hava Yolları arasında imzalanan 28 Mayıs 2018 tarihli Sözleşme doğrultusunda ihale edilen İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3. Etap 1. Kısım Konut, Ticaret ve Sosyal Donatı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, yüklenici Kuzu Toplu Konut İnş. A.Ş. ile 27 Şubat 2024 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 3 milyar 334 milyon 500 bin TL + KDV'dir” denildi.

Devasa büyüklükte bir alana yapılacak “konut” ve “ticaret alanı” inşaatının 3,3 milyar TL’lik ihalesini alan Kuzu Toplu Konut Şirketi ise iktidara yakınlığıyla biliniyor. Şirketin sahipleri AKP’ye açıkça destek veren Özen, Gökçen ve Güven Kuzu kardeşler… Bu isimler aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da hemşerisi.

ERDOĞAN’A DESTEK

Güven Kuzu, 2003’te Siirt’te yenilenen seçimle o dönem milletvekili seçilen Erdoğan’a desteğini açıklayarak, "Siirt halkı Erdoğan’a sahip çıkacaktır. Bütün sivil toplum örgütleri bir araya gelerek, Erdoğan’ın aday olmasını destekledik" demişti. Şirket, Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a 2013’te iki jestte bulunmuştu. Kuzu Grubu’nun Siirt’te yaptırdığı iki okula, Emine Erdoğan’ın annesi Hayriye Gülbaran’ın ve babası Cemal Gülbaran’ın isimleri verilmişti.

İHALE ZENGİNLERİ

Kuzu kardeşlerin 2000 yılında Bitlis’in Ahlat ilçesinde inşa ettiği bin öğrenci kapasiteli Yunus Ensari İlköğretim Okulu, 2011‘de yaşanan depremde kullanılamaz hale gelmişti. 10 yıllık yeni bir okulun bu derece zarar görmesi üzerine yapılan suç duyuruları Milli Eğitim Bakanlığı’nın soruşturma izni vermemesi nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Ancak bu skandala rağmen Kuzu Kardeşler kamudan milyarlarca liralık ihaleler almaya devam ediyor. Hatta birçok kentte deprem konutları da inşa ediyorlar.

11 BİN KONUTU KİMLER ALACAK?

Emlak Konut ve THY ortaklığında Kanal İstanbul bölgesine yapılan bu konut ve ticaret projesiyle 14 bin konut inşa edilecek. THY’den daha önce yapılan açıklamada, “Proje kapsamında etaplar halinde toplam 14 bin konut yapılarak Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetiminde satışa çıkarılması, yapılacak konutların en az 3 bin adedinin Türk Hava Yolları ve iştiraklerinin çalışanlarına satılmak üzere kura hakkının ortaklığımız tarafından belirlenmesi planlanmaktadır” denilmişti. Yani 14 bin konuttan sadece 3 bini THY çalışanlarına satılacak. Geriye kalan 11 bin konut ile ticari alanların kime satılacağı ise bilinmiyor.