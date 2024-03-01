Erdoğan'dan Süleyman Soylu sürprizi: Paylaşımı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitinginde Süleyman Soylu detayı dikkat çekti. Erdoğan'ın otobüsünde mitinge katılan Soylu'nun kentte 2009 yılında edindiği başarı gündeme geldi.

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Erdoğan'dan Süleyman Soylu sürprizi: Paylaşımı dikkat çekti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili çalışmalarına hız verirken; dün Aydın'da miting düzenleyerek halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın programında, yanında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olması dikkat çekti.

SOYLU DA PAYLAŞIM YAPTI

Süleyman Soylu, Aydın seçim mitingi öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Soylu, “Demokrasi başşehri, Aydın’da meydan ve caddelerde Aydınlı hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız’ı hasretle selamlıyor. Benim objektifimden ancak bu kadar.” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'dan Süleyman Soylu sürprizi: Paylaşımı dikkat çekti - Resim : 1

2009 SEÇİMLERİ AKILLARA GELDİ

Süleyman Soylu, 2009’da Demokrat Parti (DP) genel başkanı olarak girdiği seçimde Aydın’da iyi bir oy oranı yakalamıştı. DP o dönemde yüzde 17.50 oy oranı yakalamış ve DP adayı İlhami Ortekin 17 bin 468 oy almıştı.

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