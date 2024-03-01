8'inci Yargı Paketi'nin 16 maddesi kabul edildi

Meclis Genel Kurulu'nda 8'inci Yargı Paketi'nin görüşmelerine devam ediliyor. 43 maddelik teklifin ilk 16 maddesi kabul edildi.

8'inci Yargı Paketi'nin 16 maddesi kabul edildi

Yeni düzenleme ile Adalet Bakanlığı'na bağlı Tazminat Komisyonu'nun görevleri genişletilecek.

Haksız tutuklama iddiası ve makul sürede yargılanmama iddiaları için önce bu komisyona başvuru şart olacak.

Düzenlemeye göre adli para cezalarında da artış yapılacak.

Kanunla başvuru süreleri de yeniden düzenleniyor.
İtiraz, istinaf ve temyize başvuru süresi 2 hafta olarak belirlendi.

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaracak düzenleme de bu kanun teklifi içerisinde yer alıyor.

Teklif görüşmelerine bugün devam edilecek.

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