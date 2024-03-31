DEM Parti Mersin'in o ilçesinde yarışı önde götürüyor! AKP'nin adayıyla büyük fark!

DEM'in Mersin Akdeniz adayı Hoşyar Sarıyıldız, yarışı önde götürüyor. Sarıyıldız'ı AKP'nin adayı Mustafa Muhammet Gültak takip ediyor.

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DEM Parti Mersin'in o ilçesinde yarışı önde götürüyor! AKP'nin adayıyla büyük fark!

Mersin’in Akdeniz ilçesinde, son gelen verilere göre, DEM Parti’nin adayı Hoşyar Sarıyıldız yarışı önde götürüyor.

Sarıyıldız’ı AKP’nin adayı Mustafa Muhammet Gültak, takip ediyor.

DEM’in adayı Sarıyıldız yüzde 32,39 oranına ulaşırken AKP’nin aday Gültak ise 24,87 ile takip ediyor.

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