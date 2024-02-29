Özgür Özel'den canlı yayından önemli açıklamalar: 'Yüzde 30'u aşmayı önemli görüyorum'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100 canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Bu seçim çok özel bir seçim. Yeni bir denklem var. Millet İttifakını kurduğumuz partilerle birlikte değiliz. Millet İttifakını oluşturan seçmen bir yere gitmedi. Kimse bize mecbur değil, herkesten oy istiyoruz. Seçmenin temel itirazları duruyor.

"YÜZDE 30'U AŞMAYI ÖNEMLİ GÖRÜYORUM"

Türkiye genelinde yüzde 30'u aşmayı önemli görüyorum. Yüzde 25'lik bir cam tavan var üzerimizde. 5-6 parti birlikte yüzde 25 oy aldık, çok üzüldük. Bu 4-5 yıllık bir hedef. İttifaklar yapabilseydik bambaşka şeyler yapabilirdik. CHP kendi gücüyle yüzde 25 psikolojik sınırını aşmak, yüzde 30'u aşmayı önemsiyorum.

"BENİM İYİ PARTİ SEÇMENİYLE HİÇBİR SORUNUM YOK. PARTİLİLERİ SAHADA GÖRÜYORUM VE ABİ KARDEŞ GİBİYİZ"

Ben yakasında güneş olan İYİ Parti’nin bir seçmenini oldum olası, 5 yıldır nerede görsem “İyi insanlar” der sarılır öpüşürüz. Çünkü benim İYİ Parti seçmeniyle hiçbir sorunum yok. İYİ Partilileri sahada görüyorum ve abi kardeş gibiyiz. Ablama sarılır gibi sarılıyorum onlara.

İZMİR ADAYI

İzmir’deki memnuniyet anketine rağmen biz memnuniyet anketinde şöyle yapıyoruz başkan başarısızsa normal şartlarda aday anketine sokmuyoruz ama biz İzmir’in hassasiyetinden dolayı Sayın Başkanımızı da kendisine de gösterdiğim, zaten İzmir’de memnuniyet anketini iki kez yaptım, 3. kez adayları sorduğum memnuniyet anketine başkanı da koydum. 4. sadece 5 adayı sorduğumuz yerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız da vardı ve ankette kendisinden daha yukarıda olan bir arkadaşımız atandı."