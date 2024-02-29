İBB Meclis Üyesi Şenol'dan 'Kişi başı gelirde 10 yıl öncesini yakaladık' diyen iktisatçıya yanıt
İBB Meclisi'nin CHP'li üyesi Umut Şenol, iktisatçı Hakan Kara'nın "Kişi başı milli gelirde 10 yıl öncesini yakaladık" ifadesine yanıt verdi.
İktisatçı-akademisyen Hakan Kaya sosyal medya hesabından bir grafik paylaşarak "Kişi başı milli gelirde 10 yıl öncesini yakaladık" dedi.
Kaya'nın paylaştığı grafik şöyle:
CHP'Lİ ŞENOL'DAN YANIT
Kara'nın paylaşımına İBB Meclisi'nin CHP'li üyesi Umut Şenol yanıt verdi.
Şenol şu ifadeleri kullandı:
"Hakan hocam tabiki bütün iyi hocalar gibi basit anlatmışsınız,
ve fakat $100 in 2013 = $133.60 in 2024 yüzde %34 buradan gider.
Geçici koruma, mülteci, sığınmacı sayısını paydaya eklersek %6 buradan gider.
Bir de bunun üstüne 0,40 tan 0,44’e çıkan Gini Coefficent (gelir dağılım endeksini koyarsak) Sonuç : 10 yıl önceye göre %42 daha fakiriz, %10 da gelir dağılımımız bozulmuş."