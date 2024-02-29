İBB Meclis Üyesi Şenol'dan 'Kişi başı gelirde 10 yıl öncesini yakaladık' diyen iktisatçıya yanıt

İktisatçı-akademisyen Hakan Kaya sosyal medya hesabından bir grafik paylaşarak "Kişi başı milli gelirde 10 yıl öncesini yakaladık" dedi.

Kaya'nın paylaştığı grafik şöyle:

CHP'Lİ ŞENOL'DAN YANIT

Kara'nın paylaşımına İBB Meclisi'nin CHP'li üyesi Umut Şenol yanıt verdi.

Şenol şu ifadeleri kullandı:

"Hakan hocam tabiki bütün iyi hocalar gibi basit anlatmışsınız,

ve fakat $100 in 2013 = $133.60 in 2024 yüzde %34 buradan gider.

Geçici koruma, mülteci, sığınmacı sayısını paydaya eklersek %6 buradan gider.

Bir de bunun üstüne 0,40 tan 0,44’e çıkan Gini Coefficent (gelir dağılım endeksini koyarsak) Sonuç : 10 yıl önceye göre %42 daha fakiriz, %10 da gelir dağılımımız bozulmuş."