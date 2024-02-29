CHP’li Tanrıkulu'ndan 8. Yargı Paketindeki ’örgüt adına suç işleme' düzenlemesine sert tepki: 'Bunun adı düşman ceza hukuku'

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan 8. Yargı Paketinde yer alan 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' maddesine ilişkin, "Böyle bir yasa maddesi olmaz. Bunun adı Türkçe'de ya da ceza hukuku literatüründe ne biliyor musunuz? Düşman ceza hukuku. Bakın, bir dönem 2004'ten hatta şimdiye kadar yirmi yıldır uygulanıyor bölgede ve 2016'dan sonra da darbe girişimi nedeniyle cemaat, FETÖ onların mensuplarına uygulandı. Ne diye uygulandı? Örgüt üyesi değiller, dernek üyesi olmuşlar, vakıf üyesi olmuşlar, bankaya para yatırmışlar. Bunun cezası var mı? Yok. Örgütün bir kütüğü var mı, kaydı var mı? Yok. Nasıl cezalandıracaksın? Bu maddeyle. Şimdi, Anayasa Mahkemesi diyor ki, böyle bir karar olmaz. Siz ne yapıyorsunuz? Aynısını getirmişsiniz. Ya, ayıptır ayıp gerçekten ayıptır" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Genel Kurul'da görüşmeleri devam eden 8. Yargı Paketi'nde yer alan 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' maddesine ilişkin, dün gece Genel Kurul'da konuşarak şunları söyledi:

2004'TE YÜRÜRLÜĞE GİREN TCK'Yİ HATIRLATTI

Şimdi, bir yasayı değerlendirirken çıkarıldığı dönemi göreceksiniz. Şimdi hangi yasayı değiştiriyoruz? 2004 yılında yürürlüğe giren TCK'yi, 220'nci maddeyi TMK'yle bağlantılı olarak. 2004'te ne oldu, 1 Hazirandan sonra? 2004'ten öncesini size söyleyeyim. Bölge kan gölüydü; faili meçhul cinayetler, köy yakmalar yani zorla kaybedilmeler falan yani her Kürt'ün ortalama olarak örgüt yanlısı görüldüğü bir dönem. Sonra, 89'dan, 99'dan 2004'e kadar bir nispi barış dönemi, ateşkes, tek bir çatışma dönemi yok ve bu yasa 2004'te çıktı, 2004'te. Ne zaman çıktı? 1 Haziran 2004'ten sonra yani ateşkes bozuldu ve yeni dönem başladı.

'ÖRGÜTÜN KAYDI VAR MI, NASIL CEZANALDIRACAKSIN'

Ya, böyle bir yasa maddesi olmaz. Bunun adı Türkçe'de ya da ceza hukuku literatüründe ne biliyor musunuz? Düşman ceza hukuku. Bakın, bir dönem 2004'ten hatta şimdiye kadar yirmi yıldır uygulanıyor bölgede ve 2016'dan sonra da darbe girişimi nedeniyle cemaat, FETÖ onların mensuplarına uygulandı. Ne diye uygulandı? Örgüt üyesi değiller, dernek üyesi olmuşlar, vakıf üyesi olmuşlar, bankaya para yatırmışlar. Bunun cezası var mı? Yok. Örgütün bir kütüğü var mı, kaydı var mı? Yok. Nasıl cezalandıracaksın? Bu maddeyle. Şimdi, Anayasa Mahkemesi diyor ki, böyle bir karar olmaz. Siz ne yapıyorsunuz? Aynısını getirmişsiniz. Ya, ayıptır ayıp gerçekten ayıptır. Bakın, iki grupta vicdan aranır, iki grupta. Bir, bizlerde. Bizler ne yapıyoruz? Yasa yapıyoruz, yasa koyucuyuz, insanların hayatını değiştiriyoruz yaptığımız yasalarla vicdan sahibi olmamız lazım, vicdan sahibi. İki -kimde olması lazım- yargıçlarda. Niye yargıçlar için diyorlar? Vicdanlarıyla karar vermeleri lazım.

'BİRAZ VİCDAN OLSA YİRMİ YILDIR BU MADDELERDEN DOLAYI MAĞDUR ETTİĞİMİZ İNSANLARDAN ÖZÜR DİLERİZ, BİR ÖZÜR YASASI ÇIKARTIRIZ'

Ya, ayıptır gerçekten ya biraz vicdan olsa, bakın, bu parlamentoda biraz vicdan olsa yirmi yıldır mağdur ettiğimiz, bu maddelerden dolayı mağdur ettiğimiz insanlardan özür dileriz ya. Bir özür yasası çıkartırız burada, özür yasası. Anayasa Mahkemesi kararı aynı zamanda bizim bu parlamentoda özür yasası çıkarmamızı gerekli kılıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Aynı maddeyi getirmişsiniz, arkasından dolanıyorsunuz, 'örgüt adına' denen şeyin aynısını yazıyorsunuz. Bakın, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesi okunmamış arkadaş, okunmamış 'Bunu belirgin hale getirin.' diyor, ya belirgin hale getirin. 'Böyle bir torba yasa ceza maddesi olamaz' diyor. Aynısını yazmışsınız ya, örgüt adınayı tarif etmiş ama aynı kelimelerle, aynısını yazmışsınız. Bakın, yirmi yıl binlerce, on binlerce insan, bu parlamentonun yani 2004'te sizin iktidarınızın yaptığı yasayla mağdur oldular ya. Ayıp, ayıp, gerçekten ayıp. Yirmi yıl sonra Anayasa Mahkemesi kararı var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var, Venedik Komisyonunun mütalaları var. Buna rağmen şimdi Komisyon bize getirmiş bunu. Vallahi ayıp, gerçekten ayıp yani. Ben utanıyorum. Bakın, 5 dönemdir milletvekiliyim, belki en kıdemliyim, en kötü parlamento dönemi yaşıyoruz. Bir şeyi sorgulamayan, tartışmayan, öncesi ve sonrasını bilmeyen bir grup var, böyle olmaması lazım."

Kaynak: ANKA