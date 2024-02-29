Erdoğan’ın ekonomi çarkı I Geçmişte 'yardım' istemişti, dün 'sabır' diledi, bugün 'büyüme rakamları iyi' deyip muhalefeti suçladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ne söylediğini unutarak, muhalefeti suçladı.

Erdoğan, Türkiye'nin büyüme rakamlarına ilişkin olarak, "Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı. Muhalefet, hani ekonomi kötüydü; hani ekonomimiz kötüye gidiyordu?" dedi.

Daha dün Kütahya'da yaptığı mitingde emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmeyle ilgili konuşan Erdoğan, "2024'te tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor" demiş ve şu sözleri kullanarak sabır istemişti:

"2024'te tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan da yine biziz. Milletimizden sabır ve metanet istiyoruz.''

GEÇMİŞTEN BUGÜNE ERDOĞAN'IN EKONOMİ DEĞERLENDİRMESİDEKİ DEĞİŞİM

2021 yılında daha faiz indirme politikasına geçilmeden önceki açıklamalarında, faizi düşük tutarak üreticiyi destekleyeceğini söyleyen Erdoğan, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortada olduğuna göre sana, bana ne oluyor?" demişti.

Mayıs 2022’de "Bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor" diyerek vatandaşları suçlayan Erdoğan, Temmuz 2022'de ise 180 derece dönerek "Milletimden biraz daha sabır ve milli mücadeleye destek bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

2021’den 2024’ün ilk aylarına kadar her ay düzenli olarak enflasyon düşecek vatandaşlarımızdan sabır istiyoruz diyen Erdoğan, yeni yılın ocak ayında vatandaştan yardım isteyerek şunları söylemişti:

"Aylık çekirdek enflasyonun eylüldeki yüzde 5,3 seviyesinden aralık ayında yüzde 2,3 seviyesine gerilemesi yürüttüğümüz kararlı mücadelenin işaretidir. Ancak hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelemizde milletimizin yardımını bekliyoruz. Çünkü bu meselenin teknik boyutu kadar psikolojik boyutu da önemlidir. Öncelikle ürettiği ve sattığı malın, verdiği hizmetin fiyatını enflasyonla orantılı olmayan düzeylerde artıran tamahkar anlayışı ortadan kaldırmalıyız."

ŞİMDİ İSE MUHALEFETİ SUÇLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılı son çeyreğinde yüzde 4 büyüdüğü, yıllık olarak ise büyüme oranı yüzde 4,5 olarak açıklanmıştı.

Aydın’da düzenlediği mitingde konuşan Erdoğan, TÜİK’in açıkladığı veriler üzerinden geçmişte söylediği sözleri unutarak muhalefeti şu sözlerle hedef aldı:

“Her kim de size vizyonsuz, programsız vaatlerde bulunursa emin olun söylediklerini zaten yapamayacağı gibi sizi elinizdekilerden de edecektir. Biz Türkiye’yi lafta değil, çalışarak, üreterek, alın teri dökerek, imkanlara direnerek sizlere taahhüt ediyoruz. Ramazan ayı yaklaşıyor. Bu mübarek ayları gecesi ve gündüzüyle ayrı değerlendirmeliyiz.

‘BÜYÜME RAKAMLARI OLDUKÇA İYİ’

2023 büyüme rakamları oldukça iyi geldi. Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli başarıya imza attı. Hani ekonomi kötüydü? Böylece ekonomimiz üst üste 14 çeyrek büyüme gösterdi. Bu rakamlarla Avrupa’da en çok büyüyen ülke oldu. Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı. Muhalefet hani 'yandık, öldük, bittik' diyordunuz ne oldu? Aydın 31 Mart’ta bu muhalefete dersini verecek.”

Kaynak: Gerçek Gündem