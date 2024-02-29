AKP iktidarından yeni 'başarı': 10 yıl öncesini yakaladık!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre; Türkiye ekonomisi, 2023 yılında yüzde 4,5 büyüdü. 2023 yılının dördüncü çeyreğinde ise yüzde 4 büyüme gerçekleşti.

KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR, 307 BİN 952 TL

Büyüme rakamları sonrası kişi başına milli gelir, 2023 yılında yıllık 307 bin 952 TL, ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı.

"10 YIL ÖNCESİNİ YAKALADIK"

Veriler sonrası sosyal medya hesabından son 10 yılı gösteren tablo paylaşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, "Kişi başı milli gelirde 10 yıl öncesini yakaladık" diyerek, şu ifadeleri kullandı:

"1- Göçmenleri sayarsak kişi başı milli daha düşük,

2- Dolar enflasyonunu da hesaba katmak gerekir.

İkisinin de kısmen haklı yanları var. Ben de bir üçüncüsünü ekleyeyim: Gelir dağılımı 10 yıl öncesine göre daha bozuk."

Kara'nın paylaştığı, milli gelirde son 10 yılda bozulmayı gösteren tablo şöyle:

"ORAYA ULAŞABİLMİŞ DEĞİLİZ"

TÜİK'in açıkladığı kişi başı milli gelire ilişkin dış ülkelerden örnek veren Ekonomist Mustafa Sönmez ise, "Bugün TÜİK, Türkiye'nin kişi başına gelirini 13,1 bin dolar olarak açıkladı. Peki bu ne demek? Batı Avrupa'nınki 49 bin dolara yakın, ABD'nin ki 61 bin dolar dolayında. Doğu Avrupa'nınki 15,3 bin dolar. Oraya ulaşabilmiş değiliz" diye belirtti.

"NİYE MUTLU DEĞİLİZ?"

"Ekonomi yüzde 4,5 büyürken niye mutlu değiliz?" diyerek, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ise, şu ifadelere yer verdi:

"1- Geliriniz artmasa da enflasyonda talebi öne çekiyorsunuz,

2- Geçmiş tasarruflarınızı eriterek harcama yapıyorsunuz,

3- Turizm canlıyken tarım daralıyor,bu da sebze-meyveyi pahalandırıyor,

4- Sığınmacıların üretimi refahınıza yansımıyor."

Kaynak: Gerçek Gündem