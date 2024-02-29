Türkiye ekonomisinde çarpık büyüme: Altında yatan da budur!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı son çeyrek Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verisini açıkladı.

Verilere göre, Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 büyürken; GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9,0, inşaat yüzde 7,8, hizmetler yüzde 6,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,2 ve sanayi yüzde 0,8 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 0,2 azaldı.

"GIDA ENFLASYONUN ALTINDA YATAN BUDUR"

Ekonomide tarım sektörü küçülürken sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekonomist Mustafa Sönmez, "2023'ün yüzde 4,5'lük büyümesine sektörel olarak bakıldığında çarpıklıklar ortaya çıkıyor zaten. Tarım, büyümemiş, tersine yüzde 0,2 küçülmüş. Nüfus artarken tarımın küçülmesi demek, tarımsal arzın eksik kalması demektir. Yüzde 70'leri bulan (resmi) gıda enflasyonunun altında yatan da budur" dedi.

TÜKETİM HARCAMLARI ARTTI

Öte yandan yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 9,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,7, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10,7 arttı.

Kaynak: Gerçek Gündem