Ali İhsan Varol isim verdi: Adreslerinde yeller esiyor; biz yandık, siz yanmayın

Sunucu Ali İhsan Varol, alışveriş yaptıkları sitede yazan adresin yerinde yeller estiğini belirterek takipçilerini isim vererek uyardı: "Biz yandık, siz yanmayın."

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Ali İhsan Varol isim verdi: Adreslerinde yeller esiyor; biz yandık, siz yanmayın

Kelime Oyunu yarışması ile tanınan sunucu Ali İhsan Varol, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda dolandırıldığını duyurdu.

İnternet üzerinden alışveriş yaptığını, ancak firmanın depo ve ofis adresinde 'yeller estiğini' dile getiren Varol, takipçilerini uyararak şunları söyledi:

"Dolandırıldık… https://arcelikavm.com dan alışveriş yapmayınız… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri Aquapark AVM’ nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın."

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