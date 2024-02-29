Ali İhsan Varol isim verdi: Adreslerinde yeller esiyor; biz yandık, siz yanmayın
Sunucu Ali İhsan Varol, alışveriş yaptıkları sitede yazan adresin yerinde yeller estiğini belirterek takipçilerini isim vererek uyardı: "Biz yandık, siz yanmayın."
Kelime Oyunu yarışması ile tanınan sunucu Ali İhsan Varol, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda dolandırıldığını duyurdu.
İnternet üzerinden alışveriş yaptığını, ancak firmanın depo ve ofis adresinde 'yeller estiğini' dile getiren Varol, takipçilerini uyararak şunları söyledi:
"Dolandırıldık… https://arcelikavm.com dan alışveriş yapmayınız… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri Aquapark AVM’ nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın."
Dolandırıldık… https://t.co/2MFn8BAiWp dan alışveriş yapmayınız… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri Aquapark AVM’ nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın… pic.twitter.com/hoBXauvQDN— ali ihsan varol (@aihsanvarol) February 28, 2024