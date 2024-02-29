Emekliler dikkat: Bugün son gün!

Bankalarda emekli promosyon hareketliliği sürerken, emekli maaşı promosyonlarında son tarih belli oldu.

Bu kapsamda emekliler, 29 Şubat 2024 (bugün) tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Bu tarihten itibaren bankaların belirttiği promosyon miktarı ve kampanya geçerliliğini yitirecek.

KİMLER EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU ALABİLİR?

Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alacak.

EMEKLİ PROMOSYON SÖZLEŞMESİ OLANLAR NE YAPMALI?

Hali hazırda bir promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem