Emekli banka promosyonunda son tarih belli oldu: Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor?
Bankalarda emekli promosyon hareketliliği sürerken, emekli maaşı promosyonlarında son tarih belli oldu. Bu kapsamda emekliler, 29 Şubat 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Emekli banka promosyonunda son tarihe girilirken hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?
2024 yılı ilk 6 aylık emekli maaşlarının belli olmasıyla Ocak ayından itibaren bankalar promosyonlarının güncellemeye başladı.
Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alacak. Promosyon ödemeleri için bankalar 29 Şubat 2024 tarihine kadar başvuru kabul ediyor.
PROMOSYON SÖZLEŞMESİ OLANLAR NE YAPMALI?
Hali hazırda bir promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor.
BANKALARIN EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU NE KADAR?
Emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 10 bin TL’ye varan nakit promosyon elde edebiliyor.
Emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 5 bin TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
AKBANK EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU
Emekli maaşını 29 Şubat 2024 tarihine kadar Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklililer 10 bin TL’ye varan promosyondan faydalanabilecekler.
GARANTİ BANKASI EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU
Emekli maaşını 29 Şubat'a kadar Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere de 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza bin TL bonus fırsatı sunuluyor.
TÜRKİYE İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU
1 Ocak - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya ile ilk emekli maaş ödemesi için Türkiye İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri 7 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.