Reges Elektrik’ten serbest tüketici hakkı vurgusu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 2024 için 950 kilovatsaat olarak belirlenen serbest tüketici (ST) limiti, daha çok tüketicinin elektrik tedarikçisini seçme özgürlüğünü beraberinde getirdi. Bu durum, güncel verilere de yansıdı. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin (EPİAŞ) Şeffaflık Platformu’ndan edinilen veriler, serbest tüketici hakkını kullanan tüketici sayısının şubat ayında %15,65 arttığını gösterdi. Ocak 2023 - Ocak 2024 arasındaki değişim oranı ise %22,32 artış olarak kayıtlara geçti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Reges Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal, “Tüketicilere elektrik tedarikçilerini seçme özgürlüğü veren serbest tüketici limiti, düzenli olarak düşürülüyor. Bu da elektrik piyasasını daha rekabetçi hale getiriyor. Bu rekabet, tüketiciler için daha iyi deneyim ve daha maliyet etkin tarifeler anlamına geliyor. Aylık değişimin %15 olması, limitin daha da aşağı çekilmesinin açık göstergelerinden biri” dedi.

Serbest tüketicilerin çoğu İstanbul’un Avrupa Yakası’nda

EPİAŞ Şeffaflık Platformu’nun verilerine göre, serbest tüketici hakkından yararlanan abone gruplarında ilk sırayı ticarethaneler ve sanayi kuruluşları aldı. ST hakkının en çok hizmet sektöründeki işletmelerin ve ticarethanelerin yoğunlukta olduğu İstanbul’un Avrupa Yakası’nda kullanıldığı görüldü. Ocak 2024 itibarıyla Avcılar, Beyoğlu, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Fatih ve Kağıthane, İstanbul’da serbest tüketici hakkının en çok kullanıldığı ilçeler oldu.

Tüketicilerin tedarikçi seçme eğilimindeki artışın bir sebebinin de 31 Mart yerel seçimlerinden sonra enerji fiyatlarında görülebilecek fiyat düzenlemeleri olabileceğine dikkat çeken Mustafa Ünal, “Elektrik, işletmeler için önemli bir gider kalemi. Elektrik tedarikçileri, müşterilerine ulusal piyasadan daha iyi tarifeler sunabiliyor. Ticaret işletmeler ve sanayi kuruluşları da, en esnek elektrik abonelik modellerini ve en avantajlı elektrik tedarik hizmetini sunan elektrik tedarikçisini seçmeye yöneliyor. İstanbul’un yanı sıra Ankara’da Çankaya ve Gaziantep’te Şehitkamil ilçeleri de ST hakkından yararlanılması açısından dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.

4 milyonu aşkın hak sahibi, serbest tüketici hakkını kullanmıyor

Serbest tüketici hakkına yönelik bilinirliğin zaman içinde arttığını belirten Reges Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal, “Elektrik tedariği pazarı, henüz doygunluktan çok uzak. Şubat 2024 itibarıyla serbest tüketici hakkını kullanmayan hak sahiplerinin sayısı 4 milyonun üzerinde. Kullananların toplama oranı ise %3,38 seviyesinde. Yalnızca ticarethane profil abone grubunda bu oran %7,35 olarak ölçülüyor.

Reges Elektrik olarak, ulusal ve uluslararası pazarda faaliyet gösteren saygın bir şirketiz. Elektrik tedarik lisansımızı Şubat 2022’de aldık. Geçtiğimiz yılın başında saatlik 3,5 megavat seviyesindeki portföyümüzü, bir yılda 10 katına, ciromuzu ise 1 milyar TL’nin üzerine çıkardık. 2024 itibarıyla bini aşkın ticari işletmeye hizmet veriyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımızla, 2024’ün ilk çeyreğinde, bu potansiyeli yüksek pazarda %52 büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Güvenilir bir tedarikçi ve stratejik iş ortağıyız”

Ticari işletmelerin elektrik maliyetlerini iyileştirmeyi amaç edindiklerini vurgulayan Mustafa Ünal, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Reges Elektrik olarak, maliyetlerin giderek arttığı, işletmeler için her gider kaleminin kritik önem arz ettiği bir dönemde, stratejik iş ortağı olarak konumlanıyoruz. Özgürleşen ve serbestleşen enerji piyasasında saatlik, dönemlik ve piyasa fiyatlarına uyarlanmış hesaplı elektrik tarifelerimizle, müşterilerimizin maliyetlerini dengelemelerini kolaylaştırıyoruz. Güvenli, güvenilir, çevre dostu ve kesintisiz elektrik tedariğine öncülük ediyor; daha yeşil, temiz, serbest ve teknolojiden yararlanan bir elektrik piyasası için çalışıyoruz. Nitelikli ve dinamik ekibimiz, enerji piyasasının yapısal sorunlarını %100 müşteri memnuniyeti yaklaşımıyla çözüyor. %60'ı bulan kadın istihdamımız ve yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlarımızla da müşterilerimizin güven ve gururla tercih ettiği elektrik tedarikçisi olarak konumlanıyoruz.”