Seramiksan, İş Pozitif Fuarı’nda

200 kişiden fazla kadın çalışanıyla ve kadın istihdamına verdiği destekle fark yaratan Seramiksan, İŞKUR tarafından ilk defa Manisa’da gerçekleştirilen İş Pozitif Fuarı’nda beğeni aldı.

Seramiksan, İş Pozitif Fuarı’nda

Türkiye genelinde 8 ilde gerçekleştirilmesi planlanan, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere 10 Bakanlığın proje ortağı olduğu “Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı’nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Fuarı” kapsamında Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 24 Şubat tarihinde gerçekleştirilen “İş Pozitif Manisa Fuarı” programına davet edilen Seramiksan, kadın istihdamının artırılmasını sağlayacak işbirliğinin içerisinde yer aldı.

Kadınların mesleki becerilerini geliştirerek kalıcı istihdama katılımlarını sağlamak amacıyla yürütülen projelere destek vermeye devam edecek olan Seramiksan’ın fuardaki standını ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve Manisa Büyük Şehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu kapsamdaki faaliyetler hakkında bilgi alarak firmaya tebriklerini ilettiler.

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