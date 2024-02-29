Ekonomik kriz derinleşti, açlık ve yoksulluk katlandı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş), çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Şubat 2024 sonuçları açıklandı.

Verilere göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 16 bin 257 liraya yükseldi.

YOKSULLUK KATLANDI

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 52 bin 954 lira olarak olarak ölçüldü.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN 'YAŞAMA İMKANI' KALMADI

Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise 17 bin 2 TL olan asgari ücreti geçerek aylık 21 bin 189 liraya yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem