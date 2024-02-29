CHP milletvekilinden 'Laiklik Günü' teklifi
CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, 3 Mart’ın ‘Laiklik Günü’ olmasına yönelik TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu.
CHP Gaziantep Milletvekili Avukat Hasan Öztürkmen, 3 Mart Devrim Yasaları’nın kabul edildiği günün, ‘Laiklik Günü’ olmasına yönelik TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu.
Son dönemde iktidardan güç alan bir takım çevrelerin laikliğe karşı saldırılarını arttırdığına dikkat çeken Öztürkmen, hilafet çağrılarının adliye binalarına taşındığını, ÇEDES projesi adı altında çocuklara şeriat eğitimi dayatıldığını söyledi.
"LAİKLİĞİ SAVUNACAĞIZ"
Laiklik Meclisi’nin katkılarıyla 3 Mart gününün Laiklik Bayramı olarak kutlanması için kanun teklifi verdiklerini belirten Öztürkmen, “Gericiliğe geçit vermeyeceğiz, laikliği savunacağız” dedi.