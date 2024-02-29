CHP Genel Başkanı Özel: Önüme anketler geliyor bakıyor keyifleniyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bursa aday tanıtım toplantısında konuştu.

Özel, "Bursa'da büyük bir zaferin arifesindeyiz. Önüme ölçümler geliyor, anketlere, bakıyorum keyifleniyorum. Geliyoruz, kazanıyoruz. Bursa bizi bekliyor." dedi.

ÇORLU DAVASI

Bugün Çorlu Tren Katliamı davasını takip eden Özel, duruşmayla ilgili "Bu sabah rapor alan bir hakim sayesinde duruşmayı seçimlerden sonraya ertelediler. Türkiye'de kimin haksız yere canı yandıysa, gözünden yaş aktıysa bunun hesabını sorana kadar peşlerindeyiz" ifadelerini kullandı.

SİNAN ATEŞ MESAJI: SAVCIYI TEHDİT ETTİLER

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e de değinen Özgür Özel, "Belki hiçbir zaman düşüncelerimiz örtüşmedi ama Sinan Ateş gibi iki kız çocuğu babası birini Ankara'nın orta yerinde katlettiler. Türkiye'deki o kirli ittifak Sinan Ateş cinayetini araştıran savcıya dur dedi, tehdit etti, onu tayin etti. Siyasilere uzanan bu davayı örtbas etmeye çalıştı. Bir parti burasına kadar işin içinde diye, ve Tayyip Erdoğan o partiyle ittifakı zedelenmesin diye diye iki kız çocuğu babasının katillerinin peşini bırakıyorlar ya bunun da hesabını sormak boynumuzun borcu" dedi.

BAHÇELİ'YE ATATÜRK YANITI

Özgür Özel, bugün kendisini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi.

Özel, "Bilmen gereken bir şey var, 'Atatürk öldü' diyorsan Atatürk sen bu cumhuriyet düşmanlarına Atatürk'e husumet duyanlara, 'Kurtuluş Savaşı yoktur' diyenlere, 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenlere koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'ye yanıt verdi: O gün Atatürk senin için öldü



🗣️"Bilmen gereken bir şey var, 'Atatürk öldü' diyorsan Atatürk sen bu cumhuriyet düşmanlarına Atatürk'e husumet duyanlara, 'Kurtuluş Savaşı yoktur' diyenlere, 'Keşke Yunan kazansaydı'… pic.twitter.com/bZ4jnnNBWA February 29, 2024

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Gerçek Gündem