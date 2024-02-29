Çorlu tren faciasında adalet yine sağlanmadı! Mısra Öz: Muz cumhuriyetine çevirdiniz ülkeyi!

Tüm Türkiye'nin içine oturan ve hükümete tepki yönelttiği Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen facianın davası bugün görüldü.

7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin davanın bugünkü duruşmasında karar çıkmadı, dava yine ertelendi.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sonucun çıkmadığı yargılamanın 19'uncu duruşması 25 Nisan'a ertelendi.

ÖZGÜR ÖZEL: 25 NİSAN'DA DA BURADAYIM

Davayı takip etmeye giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "25 Nisan'da da burada olacağım. Daha kalabalık bir şekilde burada olacağız. Adaleti arayacağız" dedi.

Özel ayrıca şunları söyledi:

"Adaleti ray altında bırakmayacağız. Esas mevzuyu biliyoruz. Kararı seçimden sonraya kaçırıyorsun. Bu kararı seçimden önce verip de toplumun, senin ne yaptığını görüp de sandıkta sende hesap soracağını biliyorsun. Ondan korkuyorsun. Yapacağınız rezillik ortaya çıktı sandıktan sonraya kararı kaçırıyorsun. İstediğin yere kaç ben bu annelerle birlikte seni kovalamaya devam edeceğim."

MISRA ÖZ: ADALETİ BİZ Mİ SAĞLAYALIM?

Faciada oğlunu kaybeden Mısra Öz, karar sonra adliye önünde açıklamada bulundu.

Öz şunları söyledi:

"Yargı iktidarın altında ezilip geçiliyor. Bu ülkede adalet yok. İktidardaki adamın emri bekleniyor. Hiçbirinizden korkmuyorum. Hepsi bizden korksun! Adaleti biz mi sağlayalım? Muz cumhuriyetine çevirdiniz be ülkeyi! ‘Sarayın soytarısı’ deyince ‘hemen gel bunu al demesini’ biliyorlar. Soytarı bile hafif kalıyor hepsi dalkavuk!”

NE OLMUŞTU?

8 Temmuz 2018'de Kapıkule - İstanbul seferini yapan bölgesel yolcu treninin 5 vagonu, saat 17:00 civarında Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi.

İncelemeler sonucu, kazanın aşırı yağışa bağlı rayların üzerinden geçtiği ve denetiminin yapılmadığı menfezin kayması sonucu olduğu belirtildi.

Kazanın üzerinden 19 duruşma geçmesine rağmen bir karar çıkmadı.

Kaynak: Gerçek Gündem