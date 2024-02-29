Seçil Erzan'ın telefonunda yeni mesajlar: Numaramı 'azrail' diye kaydet, pis lağım faresi

Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın da bulunduğu ünlüleri dolandırmasını konu edinen dava, Türkiye gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

'Özel belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlardan 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi istenen Erzan, 12 Ocak'ta hakim karşısına çıkmıştı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren dava, 8 Mart'a ertelendi.

Davada Erzan dışında 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisleri istenen 6 şüpheli de yargılanıyor.

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün aktardığına göre, mahkemenin talimatıyla bilirkişinin incelediği Seçil Erzan'ın 4 adet telefonu ve 3 adet sim kartının dökümleri ortaya çıktı. Bununla birlikte Nazlı Can, Ali Yörük ve Atilla Yörük'e ait birer adet cep telefonu ile sim kartlar da incelendi ve mahkemeye gönderildi.

‘YA SEN NE KADAR YALANCI BİR KADINMIŞSIN’

Seçil Erzan'ın telefonunda "Nuri Bey" diye kayıtlı kişiyle arasında geçen mesajlara yer verilen raporda, Erzan'ın, "Bozcaada'ya 300 bin USD borç var çarşamba günü ödeyip orayı üzerine al o pisliklere kalmasın" şeklinde mesaj gönderdiği, Nuri Bey'in ise "Kim o pislikler" diye sorduğu, Erzan'ın ise "Merve (Özer Yılmaz) ile Tanın (Yılmaz)" şeklinde cevap verdiği kaydedildi. Raporda müştekilerden olan Emre Çolak'ın 7 Nisan 2023'te Seçil Erzan'a, "Seçil Hanım bekliyorum saat 2 oldu", "Şaka mı yapıyorsunuz ya", "Seçil Hanım?" şeklinde mesajlar gönderdiği yer aldı. Volkan Bahçekapılı'nın da yine 7 Nisan'da Erzan'a gönderdiği "Ya sen ne kadar yalancı bir kadınmışsın", "Şimdi hocayı arıyorum" şeklindeki mesajlarına yer verildi.

‘SEN GEL ÖLDÜR BENİ KURTUL’

Seçil Erzan'ın, kuzeni Tanın Yılmaz ile arasındaki yazışmaların yer aldığı raporda Tanın Yılmaz'ın, Erzan'dan parasını istediği, Erzan'ın ise parayı ayarlamaya çalıştığını bildirdiği ifadeler yer aldı. Raporda yer alan mesajlaşmalarda Tanın Yılmaz'ın, Erzan'ın verdiği sözlere inanmadığı görüldü. Tanın Yılmaz'ın eşi Merve Özer Yılmaz'ın ise Erzan'a, "Bugün bizden çaldıklarından geri ödeme yapmaya başlamazsan yarın show başlasın", "Sana çocuğumuzun geleceği olan, emanet edilen her kurusu kurduğun sahte fona bizden habersiz transfer edip yok etme hakkını kim verdi", "Senin ipini ben çekerim", "Köylü kurnazı foncu", "Bu numaramı da azrailim diye kaydet", "Seni pis lağım faresi foncu. Seni kaçtığın yere kovalayacağım" şeklinde mesajlar gönderdiği, Erzan'ın ise, "Merve beni rahat bırak ben bu işleri çözücem", "Sen gel öldür beni kurtul" dediği, bunun üzerine Merve Yılmaz'ın ise, "Hırsız senin ölün de para etmez" karşılığını verdiği kaydedildi.

AĞIR KÜFÜRLER ORTAYA ÇIKTI

Bilirkişi raporunda Tanın Yılmaz ile Merve Özer Yılmaz'ın, Erzan'ı da dahil ettikleri bir WhatsApp grubu kurdukları, bu grupta ısrarlı bir şekilde paralarını istedikleri, paralarını alamayınca da Seçil Erzan'a ağır küfürler ederek tehdit ettikleri görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem