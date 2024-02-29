Bahçeli, CHP ve DEM Parti'ye nefret dilini uzattı: Kent uzlaşısı PKK ittifakıdır, CHP denize dökülenlerin partisidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP MYK Toplantısı’nda gündem ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

AKP’nin nefret dilinden ilerleyen Bahçeli, CHP ve DEM Parti’yi hedef aldı.

Bahçeli, "Kent uzlaşısı PKK ittifakıdır. CHP düştüğü denizde yılana sarılmıştır. Teröristlerle DEM'lenen parti Atatürk'ün partisi olamaz" dedi.

Devlet Bahçeli’nin açıklamaları şöyle:

“CHP yerel yönetimlerde başarısızdır. Yerel yönetimlerde acizdir, iflastadır ve itibarsızdır. CHP yerel yönetimlerde bölücülere boyun eğmiştir. DEM'lendikçe şuurlarını kaybettiler. Muhalefet Türkiye'den çoktan uzaklaşmıştır. Kent uzlaşısı PKK ittifakıdır. CHP düştüğü denizde yılana sarılmıştır.

‘CHP TÜRKİYE'NİN KARŞISINDADIR’

Teröristlerle DEM'lenen parti Atatürk'ün partisi olamaz. Bölücülerin elini eteğini öpen bir parti Atatürk'ün partisi olamaz. Ağzına Türk milletinin adını alamayan, dış mihraklarla can ciğer kuzu sarması olanlar Atatürk'ün partisi olamaz. CHP denize dökülenlerin partisidir. Kızılelma havalanır başlarını kuma gömerler, SİHALAR havalanır hayırdır savaşa mı gidiyoruz derler. Projeler yapılır bunlara ne gerek var diye yolsuzluk iddialarını dillendirirler. KAAN kanat açar göğsümüz kabarır, bular motor yerli değil diye yapılanı yıkmak için uğraşır. CHP Türkiye'nin karşısındadır. Hizmet siyasetinin yerini hezimet siyaseti almamalıdır. 31 Mart'ta zafer Cumhur'un hanesine yazılmalıdır. 31 Mart'ta zafer Türk milletinin olmalıdır.

'MECLİS'TE BAŞKA DİLLE KONUŞANLAR ZALİMLERİN YERLİ FİGÜRANIDIR'

TBMM'de Türkçeye rakip çıkarmaya çalışanlar bölünmez bütünlük konusunda Anayasa'ya aykırı hareket ederek suç işlemiştir. Bu suçu görmezden gelmek zımmen onay vermek demektir. MHP vatandaşımızı bütün olarak kucaklayan bir anlayışın temsilcisidir. Milleti oluşturan temel unsur kan bağı değil kültür ortaklığıdır. TBMM'deki konuşmaya müdahale eden Celal Adan beye teşekkür ediyorum. Meclis'te başka dille konuşanlar zalimlerin yerli figüranıdır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te Kürtçe konuşmaya izin vermeyen Celal Adan'ı kutladı:



🗣️"Huzurlarınızda MHP'nin Başkanvekili Celal Adan beyefendinin Meclis'te Kürtçe konuşma hevesiyle Türkiye'yi bölmeye adım atanlara karşı sabırlı soğukkanlı şekilde konuşmayı kesmesi… pic.twitter.com/NTdOcxgm4L — Gerçek Gündem (@gercekgundem) February 29, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem