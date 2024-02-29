AKP'de İBB için sıkıntı büyük: Herkes birbirine bu soruyu soruyor

AKP içinden kulisleri Halk Tv'de Gözde Şeker'e anlatan gazeteci Hilal Köylü, AKP'lilerin daha güçlü aday çıkaramadıkları için endişe içinde olduğunu anlattı. "Murat Kurum ne yapıyor" sorusunu herkesin birbirine sorduğunu belirten Köylü, Murat Kurum'un son bir hafta içinde yaptığı gaflara dikkat çekti ve konuşulanları aktardı.

Köylü şunları anlattı:

"Onlar da gaf olduğunu kabul etmişler. Müthiş bir konsantrasyon bozukluğu var, dikkat eksikliği var, kampanyaya odaklanamıyor. Nereye gittiğine, programına hakim değil.

Yanındaki ekip arkadaşları bir ölçüde açığını kapatıyor, ama o gerçek anlamda İBB adaylığına soyunduğunun henüz farkında değil. Artık vakit çok dar, bizim bu aday sorununu aşmamız gerekiyor diyorlar.

AKP'de şöyle bir hava var. Biz yanlış adaylar çıkardık, çok daha güçlü adaylar çıkarabilirdik, bunu yapamadık. Aday sıkıntısı yaşadıklarını zaten seçim öncesi süreçte de çok konuşmuştuk. Keşke çok daha güçlü bir adayla çıksaydık diye hayıflanan bir AKP var şu anda.

Bu durumda biz bu adayı İmamoğlu'yla nasıl yarıştıracağız sıkıntısı yaşıyorlar.

Fatih Turan'ın Murat Kurum İmamoğlu'yla yarışamaz polemik konusundaki sözleri, aslında AKP'nin içindeki havayı biraz yumuşatarak ifade etme yoluydu. Murat Kurum'u kırmadan dökmeden anlatmaya çalıştı. Ama açıkçası AKP'liler diyor ki artık bi karışıklığa Murat Kurum'un bir son vermesi lazım.

Neyi açtığını, nasıl bir programda olduğunu bilmeyen bir aday bizi İstanbul'da zafere götüremez gibi değerlendirmeler yapılıyor.

Erdoğan'ın sahaya daha aktif bir şekilde inmesini bekliyor AKP'liler."