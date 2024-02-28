İstanbul seçimleri için son anket: Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranı yüzde kaç?

Asal Araştırma, İstanbul seçimleri için yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 41.9 oy oranı ile rakiplerinin önünde.

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İstanbul seçimleri için son anket: Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranı yüzde kaç? - Resim: 1

Asal Araştırma, 23-27 tarihleri arasında İstanbul seçimleri için yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.

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İstanbul seçimleri için son anket: Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranı yüzde kaç? - Resim: 2

2 bin kişiyle yapılan araştırmada, katılımcılara, "Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

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İstanbul seçimleri için son anket: Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranı yüzde kaç? - Resim: 3

Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Cevap Yok/yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra, oy oranları şöyle oldu:

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İstanbul seçimleri için son anket: Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranı yüzde kaç? - Resim: 4

CHP (Ekrem İmamoğlu): %41.9

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İstanbul seçimleri için son anket: Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranı yüzde kaç? - Resim: 5

AKP (Murat Kurum): %40.8

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İstanbul seçimleri için son anket: Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranı yüzde kaç? - Resim: 6

DEM Parti (Meral Danış Beştaş/Murat Çepni): %4.5

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İstanbul seçimleri için son anket: Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranı yüzde kaç? - Resim: 7

İYİ Parti (Buğra Kavuncu): %3.6

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İstanbul seçimleri için son anket: Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranı yüzde kaç? - Resim: 8

Yeniden Refah Partisi (Mehmet Altınöz): %2.9

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İstanbul seçimleri için son anket: Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranı yüzde kaç? - Resim: 9

Zafer Partisi (Azmi Karamahmutoğlu): %2.5

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İstanbul seçimleri için son anket: Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranı yüzde kaç? - Resim: 10

Memleket Partisi (Berk Hacıgüzeller): %0.9

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İstanbul seçimleri için son anket: Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranı yüzde kaç? - Resim: 11

Saadet Partisi (Birol Aydın): %0.5

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İstanbul seçimleri için son anket: Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranı yüzde kaç? - Resim: 12

Diğer: %2.4

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İstanbul seçimleri için son anket: Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranı yüzde kaç? - Resim: 13
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