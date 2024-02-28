İstanbul seçimleri için son anket: Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranı yüzde kaç?
Asal Araştırma, İstanbul seçimleri için yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 41.9 oy oranı ile rakiplerinin önünde.
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Asal Araştırma, 23-27 tarihleri arasında İstanbul seçimleri için yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.
2 bin kişiyle yapılan araştırmada, katılımcılara, "Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Cevap Yok/yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra, oy oranları şöyle oldu:
CHP (Ekrem İmamoğlu): %41.9
AKP (Murat Kurum): %40.8
DEM Parti (Meral Danış Beştaş/Murat Çepni): %4.5
İYİ Parti (Buğra Kavuncu): %3.6
Yeniden Refah Partisi (Mehmet Altınöz): %2.9
Zafer Partisi (Azmi Karamahmutoğlu): %2.5
Memleket Partisi (Berk Hacıgüzeller): %0.9
Saadet Partisi (Birol Aydın): %0.5
Diğer: %2.4