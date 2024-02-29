Diploma var denklik yok | AKP'nin adayının diploması ortalığı karıştırdı: İtiraz edildi

Yerel seçimlere sayılı günler kala AKP’nin Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır’ın üniversite diploması kafaları karıştırdı.

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, Rusya’dan üniversite diploması alan ve adaylık dosyasına eklediği diploma için CHP Bornova İlçe Başkanlığı itirazda bulundu.

CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, AKP’li adayın geçerliliği olmayan diplomayı ilçe seçim kuruluna verilmesinin aldatmaca olduğunu savundu.

Çapın, “İlçe seçim kuruluna üniversite mezunu olarak beyan etmiş ve evraklara koymuştur. İnternet üzerinden 15 gün içinde alınmış bir diploma. Türkiye’de denkliği ve geçerliliği yoktur. Aday, mezuniyeti ne ise o diploma ile girmeli. Yalan ve yanlış beyan ile başvuru yapmamalı” ifadelerini kullandı.