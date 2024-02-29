Diploma var denklik yok | AKP'nin adayının diploması ortalığı karıştırdı: İtiraz edildi

AKP'nin Bornova adayının üniversite diploması ortalığı karıştırdı. Cevdet Çayır’ın diplomasının Rusya'dan olduğu ve bu diplomanın denkliğinin olmadığı öne sürüldü.

Diploma var denklik yok | AKP'nin adayının diploması ortalığı karıştırdı: İtiraz edildi

Yerel seçimlere sayılı günler kala AKP’nin Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır’ın üniversite diploması kafaları karıştırdı.

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, Rusya’dan üniversite diploması alan ve adaylık dosyasına eklediği diploma için CHP Bornova İlçe Başkanlığı itirazda bulundu.

CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, AKP’li adayın geçerliliği olmayan diplomayı ilçe seçim kuruluna verilmesinin aldatmaca olduğunu savundu.

Çapın, “İlçe seçim kuruluna üniversite mezunu olarak beyan etmiş ve evraklara koymuştur. İnternet üzerinden 15 gün içinde alınmış bir diploma. Türkiye’de denkliği ve geçerliliği yoktur. Aday, mezuniyeti ne ise o diploma ile girmeli. Yalan ve yanlış beyan ile başvuru yapmamalı” ifadelerini kullandı.

Etiketler
AKP Yerel Seçim CHP İzmir Bornova
İnanması güç ama bu burçtan olanlar çok daha uzun yaşıyor! Uzun ömürlü 3 burç İnanması güç ama bu burçtan olanlar çok daha uzun yaşıyor! Uzun ömürlü 3 burç
Ekrem İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon'a konuk oluyor Ekrem İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon'a konuk oluyor
TRT1'den Kuruluş Osman'a rakip dizi... Yeni dizi ATV'yi şaşkına çevirebilir TRT1'den Kuruluş Osman'a rakip dizi... Yeni dizi ATV'yi şaşkına çevirebilir
Emekli maaşının sefalet ücreti olduğunu kabul etmişti... İmamoğlu'ndan Erdoğan'a tepki: Dalga geçecek yorumlarını hicap duyarak dinledim İmamoğlu'ndan Erdoğan'a tepki: Dalga geçecek yorumlarını hicap duyarak dinledim
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın!' İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın!'
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru neden sabit tutuluyor? Dolar kuru neden sabit tutuluyor?
İspanyol basını duyurdu: İşte Arda Güler'in yeni adresi İspanyol basını duyurdu: İşte Arda Güler'in yeni adresi
Sabunla yıkamamanız gereken 5 şey Sabunla yıkamamanız gereken 5 şey
90'ların ünlü mankeninden, mankenlik ajansına dava: Hakan Peker'in klibi delil oldu 90'ların ünlü mankeninden, mankenlik ajansına dava: Hakan Peker'in klibi delil oldu